Сателитни снимки: Русия събра 20 бомбардировача в една база, готви ли нов удар?

Германското издание Der Spiegel първо публикува новината, като се позовава на сателитни снимки, предоставени от Maxar Technologies и Planet Labs.

The #German magazine Spiegel has published satellite images from the #Russian airfield Engels-2 near #Saratov.



The publication believes that they are preparing for a new missile attack on #Ukraine. pic.twitter.com/SIxJXXnFbb