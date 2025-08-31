Скандал в Германия: Неонацист си смени пола, за да изкара по-леко в затвора

Германският неонацист Свен Либих, осъден на 18 месеца за подбуждане на омраза и клевета, е променил пола си в официални документи съгласно новия закон за самоопределение. Сега той настоява да излежи присъдата си в женски затвор, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Случаят е в светлината на прожекторите в Германия от месеци. След промяната Либих се нарича Марла-Свеня и завежда дела срещу медии, които продължават да го наричат ​​в мъжки род.

Активисти и дръжавни служители смятат, че това е опит за подигравка със закона и осигуряване на по-меки условия в затвора. Спорът предизвика дебат в Германия за това в кой затвор трябва да бъде изпратен неонацистът. Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринд обеща да преразгледа разпоредбите, за да предотврати подобни злоупотреби.

Известната писателка Дж. К. Роулинг коментира, че настаняването на транссексуална жена в женски затвор "изпраща на момичетата посланието, че правата им могат да бъдат отнети в момента, в който мъж облече женски костюм".

Присъдата

През юли 2023 г. Окръжният съд в Хале осъди Либих на една година и шест месеца затвор без право на замяна за разпространение на бейзболни бухалки с надпис "помощници при депортиране". Тази присъда включва и рамките на предишна осъдителна присъда от същия съд. През август 2024 г. Регионалният съд в Хале потвърди двете присъди, които включват подбуждане към омраза, клевета и обида, което накара Либих да подаде жалба. Жалбата в крайна сметка беше отхвърлена от Висшия регионален съд на Наумбург на 14 май 2025 г., с което присъдата стана правно обвързваща и трябва да се изпълни.

