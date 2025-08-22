Среща Путин - Зеленски: Украинският президент обвини Кремъл в саботаж

Руснаците правят всичко възможно, за да предотвратят срещата между украинския президент Володимир Зеленски и руския диктатор Владимир Путин. Това е заявил самият укарински президент по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предаде РБК - Украйна. „Въпросът за прекратяване на войната трябва да бъде решен на ниво лидери. Но сега виждаме, че руснаците правят всичко, за да предотвратят срещата“, каза Зеленски. Той отбеляза, че Украйна, за разлика от Русия, не се страхува от никакви срещи с лидери.

„Готови сме да работим продуктивно - максимално. Надяваме се, че партньорите ще помогнат да се осигури поне минимално продуктивна позиция на руската страна“, добави президентът.

Идеята за среща Зеленски - Путин

Припомняме, идеята за двустранна среща възникна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе разговори с руския диктатор Владимир Путин в Аляска миналата седмица, а няколко дни по-късно прие украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом.

Преди това активно се обсъждаше форматът на тристранните преговори между Зеленски, Путин и Тръмп. След срещата на върха във Вашингтон обаче Тръмп предложи Зеленски и Путин първо да се срещнат без негово участие.

Руснаците трябва да бъдат принудени на дипломация

Зеленски подчерта, че е необходимо да се принудят руснаците да се ангажират с дипломация „Необходими са наистина силни санкции, ако не се съгласят на дипломатическо решение на тази война, ако не искат да прекратят войната. Ние много разчитаме на силни пакети от партньорите“, отбеляза украинският държавен глава. ОЩЕ: Рюте и Зеленски разговаряха в Киев: Готвят се гаранции за Украйна, Турция иска да участва (ВИДЕО)