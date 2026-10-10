Терористи на 14-години според Русия: Десетки момичета и стотици момчета

14-годишно момиче вече е включено в списъка на Росфинмониторинг с "терористи и екстремисти". Това е София Моисеева - но защо тя е попаднала в този списък, не е ясно. Фамилията ѝ е маркирана със звездичка, която се използва в списъка за обозначаване на лица, които според руските власти са свързани с тероризъм. Моисеева навършва 14 години едва през лятото на 2026 година, а когато си на 14 години, в Руската федерация вече носиш наказателна отговорност за извършване и/или планиране на терористични действия, саботажи, диверсии - това уточнява руската опозиционна информационна платформа The Insider, създадена от Роман Доброхотов. Често в разследвания на The Insider участва и българският журналист Христо Грозев.

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Шест дни преди Моисеева, на 1 октомври, към списъка е добавен друг 14-годишен родом от Самара - Алберт Закиров, роден на 19 октомври 2011 година. И срещу неговата фамилия стои звездичка. The Insider досега не е намерил подробности в публични източници защо срещу Закиров има наказателно дело. Не е известно дали случаите на двамата тийнейджъри са свързани. Самото съвпадение на родните им места и близките дати на включване в списъка не доказва това. Освен това, вписаните в списъка се вписват с мястото на раждане, а не мястото на постоянен или временен адрес.

През август The Insider съобщи за 14-годишния Иван Малцев от Барнаул, който е обвинен във връзка с предполагаем палеж на полицейска кола. Именно палежите (на релейни станции, трафопостове или милиционерско оборудване и обекти) са най-честото обвинение срещу включени в списъка - там, където могат да се намерят публични данни. През септември най-младото лице в списъка е Мирон Павлов от Томск, роден през юни 2012 година. Точните обвинения срещу Павлов също са неизвестни.

Според анализ на руските проекти "Първи отдел" и "Парубец Аналитика", който е обследвал списъка на Росфинмониторинг, до 7 юни, 2026 година там са включени най-малко 779 души под 18 години, 49 от които момичета. Най-младото момиче към момента на добавянето ѝ е бил на 17 години. По това време момчета на възраст едва 14 години вече редовно са били включвани в списъка. А натрупването на имена, без изненада, е започнало след старта на наредната от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна. От 779-те лица, идентифицирани като добавени към списъка преди да навършат пълнолетие, 754 - почти 97% - са добавени от 2022 г. насам.

Броят на непълнолетните в списъка нараства бързо. На 24 септември, 2026 година, там вече са включени 518 тийнейджъри на възраст от 14 до 17 години - с 53 повече, отколкото на 7 юни, уточнява The Insider. Преди 2025 година, Росфинмониторинг е добавял не повече от 15 непълнолетни годишно, но след това са добавени 354 тийнейджъри. От 63-те известни случая на 14-годишни, добавени към списъка, 62 са между 2024 и 2026 година.

Z-лице към режима на Путин: Не съсипвайте Украйна, няма да помогне

Междувременно, Максим Калашников - една от Z-емблемите около осъдения за екстремизъм (критики срещу руското военно ръководство) Игор Гиркин-Стрелков - призова Кремъл и Путин да не съсипват Одеса и Харков и да не ги лишават от ток, парно и вода за предстоящата зима.

Според Калашников е време Русия да излезе от войната, защото иначе от догодина щетите вече ще са много видими и за руската икономика, и за руското общество. Той се сеща, че всичките пари, които Путин хвърли за войната в Украйна, можеха да бъдат вложени в руската икономика и за подобряването на живота на руснаците чрез по-качествени обществени услуги. Интересното е, че за тази гледна точка Калашников признава, че черпи данни от аналитични материали, излизащи в Украйна и на Запад.

"Травмата вече е нанесена, затова не влошавайте положението. Замръзналите квартали на Одеса и Харков не са път към победата. Те са път към общо цивилизационно поражение. Ако продължим да воюваме, през 2027 г. ще започне сривът на икономиката не само в Украйна", каза той във видео, публикувано в YouTube канала "Рой ТВ" и в канала му в Телеграм с около 55 000 абонати, предаде Frontline Monitor - Още: Създателят на може би най-големият Z-канал е арестуван: Михаил Звинчук си изпати в Черна гора

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