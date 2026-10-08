Тръмп е накарал ЕС да се оттегли от конференция, представяща САЩ за заплаха

Администрацията на Доналд Тръмп е оказала натиск върху редица държави да оттеглят подкрепата си за водеща европейска конференция по проблема с дезинформацията, като впоследствие Канада, Литва и дипломатическата служба на ЕС са се съгласили да го направят, установи британското издание The Guardian. Става въпрос за събитието #Disinfo2026, което е годишната среща на европейската общност за борба с дезинформацията и е привлякла стотици изследователи, журналисти, технологични специалисти и политици в хотел в литовската столица Вилнюс. Тя се организира от независимата брюкселска организация с нестопанска цел EU Disinfo Lab.

Няколко дни преди конференцията логата на основните ѝ спонсори – литовското министерство на външните работи, Европейската служба за външна дейност (EEAS) и Министерството на външните работи на Канада – бяха изтрити от уебсайта на конференцията. Снимки от събитието, предоставени на британската медия, показват също бели стикери, залепени върху логата на тези организации, отпечатани върху официалните материали на конференцията, което, изглежда, показва, че те са били премахнати от програмата доста набързо.

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САЩ като заплаха

Трима души, запознати с въпроса, включително европейски служители, потвърждават, че Държавният департамент на САЩ е бил в контакт с редица правителства относно тяхната подкрепа за конференцията. Вътрешни документи на Държавния департамент също показват, че американски длъжностни лица благодарят на Литва за това, че „взема насериозно опасенията на САЩ“. В документа се посочва, че Вашингтон е „благодарен“ на балтийската република за това, че тя е счела за „осъдителна и изненадваща“ инициативата за създаване на панел, представящ САЩ като чуждестранна информационна заплаха, и е приветствал решението ѝ да ограничи участието си в конференцията. Това става ясно от документ, прегледан и цитиран от The Guardian.

Тази панелна дискусия, озаглавена „САЩ като заплаха от FIMI: адаптиране, признаване, отпор“ (абревиатурата FIMI се отнася до „чуждестранна информационна манипулация и намеса“) – се състоя в сряда. На нея се обсъждаше как европейската общност, занимаваща се с дезинформация, би могла да възстанови своята устойчивост без Вашингтон - това е първият път, когато на конференцията явно е обсъждана идеята, че САЩ биха могли да бъдат фактор за дезинформация в Европа.

Източници и вътрешен документ сочат, че Държавният департамент е бил изрично фокусиран върху тази панелна дискусия, в която участвали трима американски лектори, сред които бивш служител на ЦРУ. Според лице, запознато с обсъжданията, други съобщения са произхождали от кабинета на Сара Роджърс, заместник-държавен секретар на САЩ по въпросите на публичната дипломация.

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Вашингтон е притиснал няколко държави да не участват

Нина Янкович, бивше длъжностно лице в САЩ и експерт по дезинформация, която през 2022 г. за кратко време оглави Съвета за управление на дезинформацията към администрацията на Джо Байдън (орган, който републиканците разкритикуваха като средство за контрол върху изказванията на американците), заяви, че е разбрала, че Вашингтон е оказал натиск върху Литва и Канада да се оттеглят от конференцията. Според информация на The Guardian е бил осъществен контакт и с Франция.

Снимка: Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, Getty Images

„В крайна сметка това означава, че един предполагаем защитник на свободата на словото в Държавния департамент използва огромната власт на американското правителство, за да се опита да окаже натиск върху американците, така че да не критикуват своето правителство“, заяви Янкович.

В изявленията си Литва, Канада и ЕС посочиха, че програмата на конференцията не съответства на официалните им виждания относно ролята на САЩ в дезинформацията, въпреки че тази програма е била готова месеци преди те да оттеглят подкрепата си, още от юни.

„Литва отмени участието си в Disinfo 2026, тъй като няколко части от програмата на конференцията се различават от официалната позиция на правителството“, написа литовското външно министерство в изявление.

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Канадското външно министерство „внимателно оценява участието и спонсорирането на външни събития за всеки отделен случай“, заяви говорителката Саманта Лафлър. „След промени в рамката на няколко панелни дискусии канадското външно министерство реши да преразгледа участието си в тези сесии на конференцията EU DisinfoLab 2026". Канадските представители все още участват в конференцията, добави Лафлър.

Говорител на ЕС потвърди, че Европейската служба за външна дейност е решила да оттегли подкрепата си за конференцията, тъй като „организаторите са избрали да представят някои от дискусиите по начин, който не съответства на официалните позиции на ЕС“. Според информация на британската медия служителите на ЕС не са били съгласни с определението на САЩ като субект, разпространяващ дезинформация. Въпреки че оттегли своето участие като официален поддръжник, ЕС продължава да финансира конференцията.

В най-новия си доклад относно заплахите от чуждестранна манипулация на информацията и намеса, публикуван през март, дипломатическата служба на ЕС посочи Русия и Китай като „субекти, представляващи заплаха“, без да споменава САЩ в негативен контекст.

Дипломатически източник от френското външно министерство е заявил, че „няма абсолютно никаква причина да променяме ангажиментите си“, що се отнася до подкрепата за конференцията. „Ние продължаваме да подкрепяме гражданското общество. Това не е само въпрос на принцип, а и на практическа необходимост“, гласи съобщението. Добавя се, че конференцията е „лаборатория“, която помага на Европа да разработи ключова политика в областта на дезинформацията.

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През изминалата година Държавният департамент на САЩ зае позиция на все по-голяма намеса по отношение на свободата на словото и гражданското общество в Европа. The Guardian разкри, че Държавният департамент отпуска милиони долари под формата на безконкурсни грантове на организации от целия континент, които подкрепят програмата на Тръмп.

Контекстът около отказа на Литва

Оттеглянето на Литва идва непосредствено след като министър-председателят Миндаугас Синкевичус заяви, че страната ще поеме разходите за постоянна американска военна база, ако САЩ се съгласят – ден след като Тръмп заяви, че ще разгледа искането. Синкевичус определи трайното американско присъствие като решаваща гаранция за възпиране на Русия.

„Те са чудесни хора, така че със сигурност ще разгледаме въпроса“, заяви американският президент в понеделник.

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Синкевичус заяви, че за първи път е предложил идеята по време на среща с пратеника на Тръмп за Източна Европа Джон Коул, и я определи като „изключително важна гаранция за възпиращ ефект и сигурност“.

САЩ поддържат в страната ротационен брониран батальон от почти 1000 войници от 2019 г. насам, отбелязват от американската армия.

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