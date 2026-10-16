Украйна е натрупала рекордно количество газ и дори го изнася

Украйна е натрупала най-големите си газови запаси за шест години, въпреки рязкото увеличение на руските атаки. Украйна управлява най-големите подземни газови хранилища в Европа, с общ капацитет от приблизително 30 милиарда кубически метра. Запасите от газ в подземните й хранилища са достигнали 16 милиарда кубически метра, най-високото ниво от 2020 г. насам, сочат данни на "Нафтогаз", цитирани от Ройтерс. В същото време, само тази година, руснаците са нанесли удари по съоръжения на "Нафтогаз" повече от 400 пъти – два пъти повече, отколкото през цялата 2025 г., казва ръководителят на държавната компания Серхий Федоренко пред агенцията.

Украйна започна предишния отоплителен сезон със запаси от по-малко от 14 милиарда кубически метра. Според правителствени оценки страната се нуждае от поне 13,2 милиарда кубически метра газ в резерв, за да преживее зимата.

Увеличението на запасите е заради намаляващото потребление поради руските атаки срещу индустрията, които принудиха някои предприятия да затворят.

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Пез 2025 г. и първото тримесечие на 2026 г. "Нафтогаз" е внесла рекорден обем от 7,8 милиарда кубически метра газ. През този сезон компанията започна да закупува газ отрано като вече са подписани договори за доставка на над 1 милиард кубически метра вносен газ, 25% от който е втечнен природен газ.

Износ за първи път от 4 години

Украйна започна да изнася газ за първи път от 2022 г. насам.

На 15 октомври украински компании са продали приблизително 12,75 милиона кубически метра природен газ на първия експортен търг на Украинската енергийна борса. ExPro Consulting съобщава, че продажните цени са варирали от 69 до 69,03 евро за MWh.

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Според Федоренко, газът, съхраняван на повече от 1 км под земята, е защитен от атаки и, ако е необходимо, може да бъде доставен много бързо до потребителите, особено в източноевропейските страни. Освен това, цените за съхранение на газ в Украйна в момента са най-ниските в ЕС.