За разлика от Радев, Армения не залага на Путин и разширява учение на НАТО на своя територия (ВИДЕО)

Армения стана част от военни учения на НАТО - по-точно "Партньор Орел 2026" (Eagle Partner 2026). Те започнаха днес, с участието на войници още от САЩ, Франция и Гърция. Заявената цел е да се подготвят арменските части за международни мироопазващи мисии, да се подобри оперативната съвместимост и да се обмени опит в командването и комуникациите.

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Ученията се провеждат в четиристранен формат за първи път, отбелязва руската новинарска агенция "Интерфакс". Преди това само Армения и Съединените щати участваха в ученията "Eagle Partner", които се проведоха за първи път през септември 2023 г.

Ученията започнаха днес, 17 юни, и ще продължат до 25 юни. Те се провеждат на арменска земя. В тях участват 250 войници от арменската мироопазваща бригада, заедно с 58 от американската армия в Европа и Африка и Националната гвардия на Канзас, 24 от Франция и 11 от Гърция.

Another Putin ally stabs him in the back: Armenia launches NATO exercises



The drills, dubbed Eagle Partner 2026, began today and involve troops from Armenia, the United States, France, and Greece.



The stated goal is to prepare Armenian units for international peacekeeping… pic.twitter.com/Eft7odfZSI — NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2026

Участниците ще се обучават в умения, необходими за планиране и изпълнение на мироопазващи мисии. Ученията са предназначени да подобрят оперативната съвместимост между подразделенията, да споделят най-добри практики и да повишат готовността на арменските мироопазващи сили.

Съвместните военни учения между Армения и страните от НАТО ще се проведат на фона на влошаващите се отношения между Ереван и Москва.

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