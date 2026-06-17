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За разлика от Радев, Армения не залага на Путин и разширява учение на НАТО на своя територия (ВИДЕО)

17 юни 2026, 17:11 часа 403 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
За разлика от Радев, Армения не залага на Путин и разширява учение на НАТО на своя територия (ВИДЕО)

Армения стана част от военни учения на НАТО - по-точно "Партньор Орел 2026" (Eagle Partner 2026). Те започнаха днес, с участието на войници още от САЩ, Франция и Гърция. Заявената цел е да се подготвят арменските части за международни мироопазващи мисии, да се подобри оперативната съвместимост и да се обмени опит в командването и комуникациите.

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Ученията се провеждат в четиристранен формат за първи път, отбелязва руската новинарска агенция "Интерфакс". Преди това само Армения и Съединените щати участваха в ученията "Eagle Partner", които се проведоха за първи път през септември 2023 г.

Ученията започнаха днес, 17 юни, и ще продължат до 25 юни. Те се провеждат на арменска земя. В тях участват 250 войници от арменската мироопазваща бригада, заедно с 58 от американската армия в Европа и Африка и Националната гвардия на Канзас, 24 от Франция и 11 от Гърция.

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Участниците ще се обучават в умения, необходими за планиране и изпълнение на мироопазващи мисии. Ученията са предназначени да подобрят оперативната съвместимост между подразделенията, да споделят най-добри практики и да повишат готовността на арменските мироопазващи сили.

Съвместните военни учения между Армения и страните от НАТО ще се проведат на фона на влошаващите се отношения между Ереван и Москва.

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НАТО Армения военно учение Eagle Partner
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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