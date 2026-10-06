"Абсолютно недопустима атака": Радев заговори за риск от глобален конфликт и даде данни за оцелелите в Черно море (ВИДЕО)

"Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското право и изобщо на морското дело. Това, което се случва затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Това каза министър-председателят Румен Радев преди среща на институциите във връзка с атаката в икономическата зона на България в Черно море, при който дронове удариха търговски кораби.

Според него на войната в Украйна трябва да се сложи край, защото тя ще продължи ида разширява своят пространствен обхват и да повишава риска, дори от глобален конфликт.

"Виждаме, че войната се ожесточава, погазват се всякакви правила на международното право, атакуват се цивилни морски плавателни съдове", заяви още Радев и уточни, че единият кораб е бил с пшеница, а на втория не се знае какъв е товарът.

Последни данни за оцелелите

Радев уточни, че България провежда спасителна операция на 70 мили източно от град Бяла в изключителната икономическа зона на нашата страна след като снощи около 3.00 часа са атакувани два търговски кораба с морски и въздушни дронове.

"На двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того е потънал. Вторият кораб, който е попада под ударите е с пожар на борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието там се е намирал българският кораб "Диоскурия", който е видял взрива на първия кораб", каза още Радев.

Стана ясно, че екипажът на първия кораб е в неизвестност, докато при втория страната ни прави всичко възможно да спаси всички на борда. Двама души са ранени и се транспортират от бърз плавателен съд на ВМС, за да бъдат откарани във Военна болница във Варна. "Останалите 16 души от екипажа се придвижват с граничен патрулен катер. Ще може да кажем, че и там хората са спасени. 11 от членовете на този екипаж са турски граждани, 7 са индийски граждани", уточни още Радев. ОЩЕ: Дронове удариха кораби в български води на Черно море, тече мащабна спасителна акция

Стана ясно, че се извършва се разузнаване за евентуални разливи. "За нас най-важното е към здравето и живота на независимо кой извършва плаване в тази зона. Ние сме длъжни да провеждаме аварийно-спасителни операци иза търсене и спасяване", добави още министър-председателят.

Дрейфащият кораб

Премиерът уточни, че имаме и дрейфащ кораб, който е облетян от ВВС преди два дни. Става въпрос за плавателен съд, ударен още август месец без екипаж, с отказала система за управление. "Следим този кораб дали няма да влезе в териториалните води на България и ако продължи да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме. И морска администрация и ВВС. Няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфащи кораби", заяви Радев. ОЩЕ: "България не само закъснява с мерки, но и върви в грешна посока": Проф. Тагарев след атаката в Черно море