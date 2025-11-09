Зеленски с нов натиск за ракети "Томахоук", руски вицепремиер стрелял по украинци "като на сафари" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американските производители са готови да реагират бързо, ако президентът Доналд Тръмп одобри доставка на далекобойни ракети „Томахоук“ за Украйна. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски след среща на щаба на върховния главнокомандващ. Републиканецът отказва да предостави на Киев ценното оръжие, в обсега на което ще попаднат стотици важни руски военни обекти. Украинците обаче имат надежда: „В случай на положителен сигнал от президента Тръмп, те с удоволствие ще прехвърлят или продадат системите“, каза Зеленски, добавяйки, че Киев преговаря за други оръжия с голям обсег като част от „пакет за възпиране“ на руските атаки срещу енергийната инфраструктура. "Заинтересовани сме за пълен пакет от опции".

Zelensky says Ukraine could get Tomahawks if President Trump gives the green light: “Producers are ready to sell. We also discussed other systems, not just Tomahawks, that offer strong long-range capabilities. We’re interested in a full package of options.” pic.twitter.com/IpjgrOhNtT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 8, 2025

Лидерът на Украйна също така обяви, че се работи със западните партньори, особено със САЩ, за да се осигурят допълнителни системи за противовъздушна отбрана Patriot. "Разчитаме на тяхната подкрепа. Благодарен съм на всеки лидер и съюзник в Европа, Америка и Азия, който помага или се опитва да помогне", каза Зеленски.

Zelensky: We’re working with partners, especially the U.S., to secure additional Patriot systems. We count on their support. I'm grateful to every leader and ally in Europe, America, and Asia who helps or tries to help. The decisions will come. pic.twitter.com/IC0wAJymKo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 8, 2025

Освен това той обяви, че Украйна и Швеция са се споразумели да локализират производството на шведските изтребители Saab JAS 39 Gripen на украинска територия. Планира се производството да започне до 2033 г., което е дългосрочна стъпка към укрепването на въздушната мощ и отбранителната промишленост на Украйна: Saab е готова да отвори завод за изтребители Gripen в Украйна.

Zelensky announced that Ukraine and Sweden have agreed to localize production of Swedish Saab JAS 39 Gripen fighter jets on Ukrainian soil. The plan is to begin domestic manufacturing by 2033, a long-term step toward strengthening Ukraine’s air power and defense industry. pic.twitter.com/TVbNa86e48 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 8, 2025

Замразените руски активи за Украйна: Роберт Фицо се противопоставя

Един от начините за подсилване на украинската отбрана е Европейският съюз да осигури нов заем за Киев, обезпечен от замразените руски активи, но тук ситуацията изглежда затънала в блатото. САЩ напълно подкрепят плана на ЕС да използва активи на стойност до 185 милиарда евро, за да помогне на Украйна и да допринесе за прекратяването на войната, пише Reuters, цитирайки американски официален представител. Инициативата среща обаче съпротива от страна на Белгия, където се намират по-голямата част от замразените активи на Руската централна банка - в клиринговата къща Euroclear. Междувременно Москва предупреждава за „болезнена реакция“, ако се пипат нейните средства, и именно това притеснява най-много белгийския премиер Барт де Вевер.

Белгия и Европейската комисия проведоха среща в петък, за да обсъдят опасенията, свързани с използването на замразени руски активи за финансиране на Украйна чрез безпрецедентния финансов заем от 140 милиарда евро, който ЕС подготвя. Преговорите обаче не доведоха до пробив, а часовникът тиктака към решаващата среща на върха на евролидерите през декември, посочва Euronews.

И не само това е пречката - словашкият премиер Роберт Фицо се обяви против плана на Европейския съюз да се помага на Киев с руски пари. Той е считан за един от най-близките до Кремъл лидери в Европа.

Slovak PM Robert Fico says Slovakia will not support the EU plan to use frozen Russian assets to fund Ukraine’s defense needs.



How surprising. pic.twitter.com/RTNX7D2cD7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 8, 2025

Руски вицепремиер стрелял по украинските сили като "на сафари"

На 8 ноември руският диктатор Владимир Путин назначи командващия Южния военен окръг генерал-полковник Александър Санчик за заместник-министър на отбраната по логистиката. Санчик стана командващ на окръга през ноември 2024 г., като преди това е бил командир на 35-а комбинирана армия. Той заменя генерал-полковник Андрей Булига, който беше зам.-министър на отбраната по логистиката от март 2024 г. Telegram каналът "Рибар", поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, изрази надежда, че назначаването на руски командир с добра репутация за заместник-министър на отбраната по логистика може да доведе до фундаментални промени в логистичната система на Русия. Каналът твърди, че опитът на Санчик на различни командни позиции ще помогне за снабдяването, въпреки че новият зам.-министър няма опит в областта на логистиката.

На този фон вицепремиерът Юрий Трутнев, който е пратеник на Путин в Далечния Изток, се похвали, че се е сражавал близо до Угледар в Донецка област и е стрелял по украинците „като на сафари“. Градът бил "освободен" и почти не останали сгради, по думите му. Ето как изглежда един високопоставен служител в Русия – не само подкрепя войната, но и явно участва в нея за забавление.

💩 Russian Deputy Prime Minister Trutnev boasts about going to Ukraine “to shoot a sniper rifle”



Yury Trutnev, Russia’s Deputy Prime Minister and Putin’s envoy to the Far East, bragged that he went near Vuhledar and fired at Ukrainians “like on a safari.” He boasted that “the… pic.twitter.com/BGYCZLsWcq — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2025

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Известно повишение на сухопътната военна активност в Украйна отчита на дневна база украинският генщаб. На 8 ноември са станали 196 бойни сблъсъка спрямо 181 на 7 ноември, т.е. с 15 повече. Руснаците са хвърлили 126 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 38 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 23 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4697-4923 изстреляни снаряда, като това е с около 220 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 5276 FPV дрона, което е с около 900 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление, разбира се, са най-интензивните сражения. Според украинския генщаб Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са спрели 73 руски пехотни атаки там през изминалото денонощие. Още 18 са отбити в съседното от юг Олександриевско направление. Повече от това има само в северната част на Харковска област, с основен фокус Вовчанск - 19. Атаките в Славянското направление са били 15, в пограничния район на Сумска и Курска област - 11, а в направлението при Гуляйполе (Запорожка област) - 10. В западната част на Запорожка област, при Орехов, е имало още два сблъсъка. Иначе в Константиновското направление са станали 9 руски нападения, а в Лиманското - само три.

В Покровск украинските отбранителни сили "идентифицират и елиминират руските окупатори", обяви снощи военната група "Изток" на страницата си във Faecebook. "Операциите по издирване и нанасяне на удари с цел идентифициране и елиминиране на руснаците продължават в Покровск. Руските войски се опитват безуспешно да проникнат в северните покрайнини на града", се казва в изявлението. Отбелязва се, че украинските войски прочиствали руските нашественици къща по къща. Специално внимание се обръщало на "унищожаването" на екипажите на дронове.

В същото време окупаторите се опитват да атакуват в района на Мирногоград, пише глупата. „Подразделенията на силите за отбрана уверено държат позициите си и не позволяват на врага да се закрепи в околността. Логистиката на украинските части е затруднена, но се осигурява адекватно“, подчертаха от Силите за отбрана "Изток".

(КАРТА) Мирноград обаче е изправен пред риск от оперативно обкръжение, защото руските сили напредват в източните покрайнини и заплашват логистичните маршрути, съобщи украинската мониторингова група DeepState. Покровск е подложен на проникване от юг, добавя свързаният с разузнаването източник.

Украински обществени групи и медии публикуват и кадри от Мирноград, на които се вижда, че градът е подложен на постоянен артилерийски обстрел.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) прави оценка, че темпото на руското настъпление в посока Покровск временно се е забавило, но вероятно ще се ускори отново в следващите дни, защото руснаците разширяват логистиката си и вкарват подкрепления в района: В Покровск руснаците забавят темпото, за да не измрат и чакат подкрепления: Оценка на украинските десантчици (ВИДЕО).

Геолокализирани кадри вече показаха, че руските сили наскоро са напреднали незначително в северната част на Мирноград, което е сравнително малък напредък в сравнение с последните дни.

A Ukrainian FPV drone attacks a building in Myrnohrad, where a Russian soldier was hiding, but fails to explode

publ. 06/11/25@GeoConfirmed @UAControlMap

📌48.324377, 37.256751 pic.twitter.com/lF4XiGJA5L — Audax (@AudaxonX) November 8, 2025

Руски военни блогъри твърдят, че руските сили са превзели западната част на Ровно (източно от Покровск по магистрала Т-0515 Покровск-Добропиля), превзели са по-голямата част от Красни Лиман (североизточно от Покровск) и са напреднали в източната и югоизточната част на Мирнойград. Малки руски щурмови групи се приближават към магистрала Т-0515 Покровск-Добропиля в източната част на Покровск и водят боеве в северната част на града, но се борят да укрепят позициите си на фона на украинските удари с дронове, пише руският канал "Дневник на десантчика". Украинският военен наблюдател Константин Машовец вече съобщи на 7 ноември, че голяма част от Покровск е оспорвана „сива зона“, но отбеляза, че руските сили имат предни позиции в северната част на града, докато елементи от основната руска група сили са изградили позиции в южната част на Покровск.

На 8 ноември говорителят на 7-ми украински корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили Серхий Окишев заяви, че руснаците не целят да установят плацдарм в самия Покровск, а продължават усилията си да проникнат през града до северните му покрайнини и за целта се обличат като цивилни, което е нарушение на международното право. Окишев заяви, че украинските сили частично са възстановили логистиката си северно от Покровск и са транспортирали боеприпаси в града.

Украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер", обръща внимание на направлението към Константиновка, като отбелязва, че руснаците продължават да изпращат "безбройните си негодници на смърт", които в крайна сметка "умират сред руините на къщите в Катериновка, Олександро-Калиновка и Яблуновка". Като цяло те не постигат голям успех, за разлика от участъка от страната на Олександро-Шултино (югоизточно от Константиновка), откъдето постоянно се опитват да проникнат в самата Константиновка - това вече е "редовно явление", отбелязва каналът. "Краят за такива герои е един и същ, освен ако някои от тях не са достатъчни късметлии да бъдат пленени", смята "Офицер".

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" прави свой обзор, като твърди следното: "Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров) са почти обкръжени, всички пътища са под огневия ни контрол, а двете страни са концентрирали най-големите си сили в този участък от фронта. Сривът на отбраната на украинските въоръжени сили тук е само въпрос на време въпреки ожесточените контраатаки на врага в плацдарма при Добропиля. Врагът е започнал да изгражда отбранителни съоръжения по̀ на запад, близо до Гришино, където постоянно летят FAB (руски въздушни бомби - бел. ред.). След края на все още тежките боеве руската армия ще има възможност да съкрати фронтовата линия и да насочи силите си към превземането на агломерацията от Константиновка до Славянск".

"В други сектори на фронта се води значителна битка за Купянск и по̀ на юг, където е изключително преждевременно да се обявява победа. Руската армия пробива към Лиман и води битки в източните покрайнини на Константиновка. Източната група активно напредва на запад, въз основа на успехите си в източните райони на Днепропетровск и Запорожие. Запорожкият фронт остава стабилен в района на Приморско, Степногорск и Мала Токмачка въпреки загубите и интензивните сражения", твърди още "Два майора".

Руските окупатори не са постигнали напредък в ключови райони на фронта и понасят огромни загуби в региона на Суми, анализира ISW. По-конкретно, руснаците продължават офанзивните си операции в северната част на Сумска област, но не успяват да постигнат никакъв напредък. Според доклада руските военни кореспонденти са разпространили данни от войските на диктатора Владимир Путин в този сектор, в които се посочва, че те понасят огромни загуби близо до Безсаловка поради високия процент дезертиращи и липсата на подходящо обучение, комуникации и радиовръзки. Отбелязва се, че украинските удари с дронове възпрепятстват способността на руснаците там да попълват запасите си.

Има и нов детайл - жители на Таганрог в Ростовска област на Руската федерация съобщават за пожар. Според „Россети“ АД високоволтова електропреносна линия е аут. Няколко района на града са без ток. "Аварийните екипи вече работят и полагат всички усилия да възстановят електрозахранването възможно най-бързо. Очаква се аварията да бъде отстранена в рамките на два часа", написа кметът. Части от града са и без вода. Все още не е ясно дали става въпрос за атака.