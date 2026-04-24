Земетресение разтърси остров Крит

Земетресение с магнитуд 5,8 по Рихтер е регистрирано в района на гръцкия остров Крит, съобщи Евросредиземноморският сеизмологичен център. Трусът е станал в 6:18 часа на дълбочина от 10 км. Епицентърът му е локализиран на 14 км източно от град Йерапетра и на 78 км югоизточно от град Ираклион.
🇬🇷❗Strong earthquake magnitude 5.8 - Eastern Mediterranean, 76 km southeast of Heraklion, Heraklion, Crete, Greece, Friday 24 Apr 2026 at 03:18 (Universal Time) -13 minutes ago pic.twitter.com/sSZZrkis7B— The Big One || El Evento Astrológico del Siglo ☄🌋 (@TheBigOne711) April 24, 2026
Преди дни земетресение с магнитуд от 7.4 по Рихтер разлюля североизточното крайбрежие на Япония. Беше издадено предупреждение за цунами в префектура Ивате и части от Хокайдо с очакване за вълни, високи до три метра.