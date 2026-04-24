Земетресение разтърси остров Крит

24 април 2026, 7:09 часа 477 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд 5,8 по Рихтер е регистрирано в района на гръцкия остров Крит, съобщи Евросредиземноморският сеизмологичен център. Трусът е станал в 6:18 часа на дълбочина от 10 км. Епицентърът му е локализиран на 14 км източно от град Йерапетра и на 78 км югоизточно от град Ираклион.

Преди дни земетресение с магнитуд от 7.4 по Рихтер разлюля североизточното крайбрежие на Япония. Беше издадено предупреждение за цунами в префектура Ивате и части от Хокайдо с очакване за вълни, високи до три метра. ОЩЕ: Мощно земетресение разтърси Япония (ВИДЕA)

Виолета Иванова Отговорен редактор
