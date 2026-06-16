Европейските борси отбелязаха сериозни повишения

Европейските борси отбелязаха предимно повишения в началото на днешната търговия, след силния ръст през предходната сесия, докато инвеститорите оценяват предварителното споразумение между САЩ и Иран и перспективите за възобновяване на петролните доставки през Ормузкия проток, предаде CNBC. Споразумението включва отваряне на протока за корабоплаване без такси за преминаване на корабите, както и морската блокада на Вашингтон също ще бъде премахната.

Борсовите индекси

Във Франкфурт DAX нарасна с 22,77 пункта или 0,09 на сто до 24 916,78 пункта.

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Парижкият CAC 40 се повиши с 24,17 пункта или 0,29 на сто до 8408,18 пункта.

Лондонският FTSE 100 добави 13,44 пункта или 0,13 на сто до 10 444,06 пункта.

В Милано FTSE MIB нарасна с 440,61 пункта или 0,85 на сто до 52 276,56 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 се покачи с 1,02 пункта или 0,16 на сто до 635,46 пункта.

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Банковият сектор беше сред основните двигатели на ръста с повишение от 1,5 на сто, достигайки най-високото си равнище от януари 2008 г. Котировките в автомобилния сектор се повишиха с 2,6 на сто, а акциите на авиокомпаниите Lufthansa и Air France прибавиха съответно 4,5 и 3,4 на сто.

Акциите на френската автомобилна група Renault Group поскъпнаха с 3,7 на сто, след като компанията обяви партньорство с френската компания Thales за разработване на военно превозно средство. Книжата на Schneider Electric добавиха 1,8 на сто към стойността си след обявено сътрудничество с тайванската Foxconn за развитие на инфраструктура за центрове за данни с изкуствен интелект.

За разлика от общия пазарен ръст, енергийният сектор отстъпи с 3,1 на сто заради спада в цените на петрола.