Европейските борси започнаха седмицата с колебания

06 октомври 2025, 11:58 часа 277 прочитания 0 коментара
Водещите европейски фондови пазари стартираха търговията тази сутрин с леки колебания, след като миналата седмица приключиха с поредица от положителни сесии.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,1 на сто в началото на сесията, но по-късно сутринта българско време вече регистрираше минимален ръст, предаде БТА.

Германският DAX се повиши с 0,11 на сто до 24 366 пункта, продължавайки стабилното си представяне от началото на октомври, след слабия септември. Индексът MDAX, който обхваща средните по големина дружества, нарасна с 0,36 на сто до 31 048 пункта.

Британският FTSE 100 добави 0,02 на сто, докато френският CAC 40 остана на отрицателна територия с понижение от 0,6 на сто.

Италианският FTSE MIB също се движеше леко надолу.

Пламен Иванов
