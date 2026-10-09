Имало ли е натиск над Сметната палата? Финансовото министерство контрира ГЕРБ

Министерството на финансите отхвърли твърденията на ГЕРБ за счетоводни манипулации в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), свързани с прехвърляне на разходи от 2026 г. към предходната бюджетна година. От ведомството определиха разпространяваната от партията информация като неверни твърдения и внушения, за които не се представят доказателства.

В позиция, с която напомня официалното си становище от 8 септември 2026 г., министерството заявява, че не разполага с механизъм за промяна на данните и датите на вече издадени сертификати и фактури, нито за прехвърлянето им към предходна година.

"Министерството на финансите няма механизъм, с който да манипулира данни и дати на вече издадени сертификати и фактури, още повече да ги прехвърля към предходна година и това е лесно установимо", посочват от ведомството. Още: "В името на партийни цели се жертва авторитетът на страната": ГЕРБ подали сигнал до ЕК за манипулации с бюджетния дефицит

От финансовото министерство отхвърлят и твърденията за устни указания към АПИ. Според институцията подобни твърдения противоречат на установените със закон практики.

В позицията се подчертава и независимостта на Сметната палата, която извършва одита на АПИ и други държавни институции по решение на Народното събрание. Според министерството работата на одитния орган не подлежи на вмешателство.

"Министерството на финансите не участва в политически интриги и спекулации, които имат за цел да подвеждат обществото", заявяват от ведомството.

Спорът за прехвърлянето на разходи

В началото на септември ГЕРБ обяви, че разполага с данни за предполагаемо прехвърляне на разходи за дейности от 2026 г. към 2025 г., което според партията би повлияло на отчетения бюджетен дефицит.

На 9 октомври бившият финансов министър Теменужка Петкова съобщи, че ГЕРБ е изпратила сигнал до Европейската комисия по случая. По думите ѝ в АПИ са били открити сертификати за дейности, но не и фактури от описвания от партията тип или приети и утвърдени сертификати за извършени дейности.

Петкова представи тези обстоятелства като потвърждение на твърденията на ГЕРБ за манипулиране на данни. От Министерството на финансите обаче отново отхвърлят обвиненията.

Парламентът възложи на Сметната палата да провери разходите на АПИ, Националния осигурителен институт, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г. Резултатите от одита трябва да бъдат внесени в Народното събрание до 30 октомври 2026 г.