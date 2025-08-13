Войната в Украйна:

Индексите на европейските борси растат

13 август 2025, 13:54 часа 281 прочитания 0 коментара
Водещите индекси на европейски фондови пазари се движат възходящо преди обед. Акциите на компаниите от технологичния и отбранителния сектор регистрират най-значително покачване на фона на очакванията за намаляване на лихвите в САЩ, предаде Ройтерс.

Във Франкфурт индексът DAX се повиши с 201,88 пункта или  0,84 на сто до 24 226,66 пункта към 11:52 часа българско време.

Парижкият CAC 40 нарасна с 39,15 пункта, което е ръст от 0,5 на сто до 7792,57 пункта.

Лондонският FTSE 100 е нагоре с по-скромните 15,1 пункта или 0,17 на сто до 9162,91 пункта.

Общият европейски индекс STOXX 600, който обхваща широк кръг от европейски компании, се увеличи с 0,51 на сто, достигайки ниво 550,7 пункта, пише БТА.

Книжата на водещия германски туроператор TUI поскъпнаха с 3,7 на сто, след като компанията отчете приходи и печалба за последното тримесечие, надвишаващи прогнозите на анализаторите.

Компанията повиши прогнозата си за печалба за цялата 2025 г. заради стабилното търсене на почивки през лятото и резервации за зимния сезон.

Печалбата преди лихви и данъци (EBIT) на TUI е достигнала 321 милиона евро (375 милиона долара) през третото й финансово тримесечие, приключило на 30 юни. Това представлява годишен ръст с 38 на сто. Средната прогноза от анкета на LSEG бе за ръст до 269 милиона евро.

Приходите във всички сегменти от бизнеса на туроператора са се увеличили със 7 на сто до 6,2 милиарда евро, което е малко над прогнозите.

Пламен Иванов
