Прекалено разточителен: Германия призова за по-скромен бюджет на ЕС

Германският канцлер Фридрих Мерц призова за нов, по-скромен проект за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, обхващащ периода от 2028 до 2034 г., предадоха ДПА и БТА. "Предложението, което е на масата, е прекалено високо. Цифрите трябва да бъдат намалени“, заяви Мерц днес в Брюксел преди консултациите с останалите лидери на ЕС. "„Трябва да бъде представено ново предложение“, настоя той.

Бюджет от 1,76 трилиона евро

Представен неотдавна компромисен проект за многогодишната финансова рамка (МФР) предвижда намаляване с 2 процента на предложения от Европейската комисия бюджет от 1,76 трилиона евро.

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Лидерите на страните членки са изправени пред предизвикателството да финансират непрекъснато нарастващите финансови и инвестиционни нужди на ЕС, докато същевременно много правителства са ограничавани от строги бюджети след години на последователни кризи.

Мерц настоя също така ЕС да не поема допълнителен съвместен дълг и призова държавните и правителствени ръководители да обсъдят приходите на блока.

Въпреки че въпросът е "обект на множество противоречия“, Мерц изрази надежда, че до края на тази година ЕС ще успее да постигне съгласие за новата бюджетна рамка.

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Очаква се съвместният бюджет за периода 2028–2034 г. да покрие традиционните разходи за селскостопански субсидии и подкрепа за по-слабо развитите региони, но да подсигури и нововъзникващите приоритети, включително увеличените инвестиции в конкурентоспособност и отбрана.