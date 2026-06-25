Ситуацията с бюджета от кабинета "Желязков" се повтаря: ДБ призоваха Гълъб Донев да го изтегли (ВИДЕО)

От "Демократична България" настояват финансовия министър да изтегли и преработи бюджета до 3% бюджетен дефицит, защото той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро.Този призив отправи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента. Припомняме, че правителството на Росен Желязков падна заради протестите срещу бюджетът за 2026 г.

"Стотици хиляди български граждани излязоха да протестират с много ясни искания. Една от причините беше бюджетът на ГЕРБ и ДПС. Това, което ни се предлага в момента не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС", добави още Мирчев.

Според него трябва да има 3% бюджетен дефицит вместо да се теглят милиарди нов външен дълг, близки до тези, които са планирали да изтеглят ГЕРБ и ДПС.

"Демократична България" смята, че само два бюджета последните 25 години, които нарушават ключовото правило за преразпределение под 40 - бюджетът на ГЕРБ от 2025 и този на "Прогресивна България" сега.

"Не само това - не виждаме по никакъв начин кранчетата, от които изтичат основните пари към мрежите от фирми на ГЕРБ и ДПС, да са затворени, т.е. имаме от стария бюджет", заяви Мирчев. ОЩЕ: Край с привилегиите за държавните служители: Ще плащат осигуровки, както всички останали (ВИДЕО)

Кои са кранчетата?

Другият съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов даде пример за кранчета с бюджета за здравеопазване. "Днес следобед има изслушване на кандидата за подуправител на НЗОК. Това, което виждаме от неговата биография е, че той не е реформатор", добави още Божанов.

В тази връзка те внасят законопроект, с който да премахнат втория подуправител на НЗОК.

Десните мерки на ДБ

"Демократична България" напомниха за своите десни мерки, които предлагат.

От формацията напомниха, че нито една от тези десни мерки не виждат в проекта на бюджет с изключение на осигуровките на държваните служители и то не по начина, по който са предложили.

Според тях премахването на Комисията по досиетата е антиреформа, която не трябва да се случва. ОЩЕ:Реформи вместо шокови мерки – по-нисък дефицит без удар по доходите: Людмила Петкова обясни за Бюджет 2026