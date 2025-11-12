3 европейски гранда се ослушват за един от титулярите на Ливърпул, който иска да напусне "Анфийлд"

Английският гранд Ливърпул е все по-сериозно притиснат от други европейски грандове за титулярния си бранител Ибрахима Конате, който иска да напусне "Анфийлд" като свободен агент. Френският защитник се намира в последната година от своя контракт, който изтича през следващото лято. А според информация на TEAMtalk, три европейски гранда имат интерес към защитника. Това са Реал Мардид, Байерн Мюнхен и Ювентус.

Реал, Байерн и Ювентус с интерес към Ибрахима Конате

26-годишният Конате проучва възможността за ново предизвикателство след няколко сезона с екипа на "червените". В Ливърпул не искат да го загубят без трансферна сума, заради което и планира да започне преговори с играча за краткосрочно удължаване на договора му, което да позволи на ръководството да запази част от пазарната му стойност. Самият защитник обаче не изглежда да има интерес към подновяване на договора.

Още от лятото насам усилено се говори, че Конате ще напусне Ливърпул като свободен агент, за да се присъедини към Реал Мадрид през следващото лято. Същото направи и Трент Александър-Арнолд, който обаче не се наслаждава на успешни първи месеци на "Бернабеу". Пред Конате има и други варианти - да заиграе в немския шампион Байерн Мюнхен, който е сред най-силните отбори в Европа в момента, както и за Ювентус в Серия А.

Байерн не случайно се ослушва за Конате, тъй като клубът може да загуби Дайо Упамекано, който е желан от друг европейски колос.