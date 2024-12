Арне Слот продължава с рекордите - изравни над 100-годишен рекорд в Англия

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот продължава да поставя рекорди на Острова след невероятния старт в дебютния си сезон начело на мърсисайдци. В сряда вечер "червените" победиха Саутхямптън за Карабао Къп, за да се класират за полуфиналите на турнира, а с това Слот постигна 20-ата си победа от началото на кампанията. Оказва се, че с това той изравнява над 100-годишен рекорд в английския футбол.

Слот стигна до 20 победи във всички турнири в рамките на само 24 срещи. Той допусна три равенства и само една загуба от старта на новия сезон. С това Слот изравни рекорда за най-бързо достигнати 20 победи начело на елитен английски отбор. Другият треньор, който успява да достигне до 20 победи в първите си 24 мача от сезона начело на английски клуб от елита, е Уилям Съдел.

Съдел прави това с отбора на Престън през сезон 1888/89 - или преди 136 години. Интересното е, че Слот можеше да подобри този рекорд, ако Ливърпул бе постигнал победа в един от последните си два мача от Висшата лига, в които тимът последователно направи равенства с Нюкасъл и Фулъм. "Червените" трябваше да играят и градско дерби с Евертън, но мачът бе отменен заради буря на Острова.

Ливърпул е лидер във Висшата лига и в Шампионска лига, като в европейския турнир "червените" са безгрешни - шест победи в шест мача. Следващият мач от турнира е срещу Лил в края на януари. Дотогава мърсисайдци имат мачове само в Премиър лийг, а на 11 януари ще срещнат и Акрингтън в третия кръг на ФА Къп.

