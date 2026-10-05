Израел забрани на лидера на британската Зелена партия да стъпва на негова територия

Лидерът на британската Партия на зелените Зак Полански получи забрана да стъпва на израелска територия, след като членовете на формацията гласуваха за определянето на ционизма като форма на расизъм, предаде ДПА. Още: Безредици в Лисабон след убийството на чернокож (ВИДЕО)

Израел обвини Зелената партия, че я "унищожава"

Снимка: Getty

Самият Полански не е участвал в гласуването по резолюцията, тъй като е напуснал партийната конференция след речта си, за да участва в предизборна кампания за частични избори в Лондон. Израел обвини Зелената партия, че легитимира "унищожаването на Държавата Израел" чрез текст, който според израелските власти е "явно антисемитски".

В актуализирано изявление израелското външно министерство заяви снощи, че резолюцията на Зелените "представлява ясно антисемитски текст според определението на Международния алианс за възпоменание на Холокоста, тъй като отрича правото на еврейския народ на самоопределение".

Критици на това определение обаче твърдят, че то смесва антиционизма с антиеврейските настроения и се използва от Израел за определяне на неговите критици като антисемити.

"Днес Зелената партия на Великобритания прие резолюция, която приравнява ционизма с расизма, легитимира въоръжената борба срещу Израел и призовава за създаването на палестинска държава "от реката до морето", което означава унищожаване на Държавата Израел", подчертава министерството.

В съвместно изявление с депутатите от партията и своите заместници Полански заяви, че "няма противоречие между подкрепата за правата на палестинците и правата на еврейския народ".

На конференцията в Брайтън резолюцията беше приета с 1022 гласа "за" срещу 813 "против". С нея Зелената партия се определя като "антиционистка партия" и включва в официалната партийна политика позицията, че ционизмът, движението за създаване и защита на еврейска държава в Израел, трябва да бъде "третиран както всяка друга форма на расизъм".

Резолюцията също така подкрепя създаването на "единна демократична палестинска държава на територията на цяла историческа Палестина с Йерусалим за столица".

Преди дни Ирландия и Израел изиграха мач, в който ирландците победиха с 3:0, а израелците се оплакаха от расистки обиди, което беше твърдо отречено. Снощи двата отбора пак се срещнаха, този път домакин беше Израел - 1:1. Мачовете бяха от Лигата на нациите.

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