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Гигантска градушка бомбардира столицата на Парагвай (ВИДЕО)

05 октомври 2026, 6:29 часа 777 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Гигантска градушка бомбардира столицата на Парагвай (ВИДЕО)

Мощна буря с гигантска градушка връхлетя столицата на Парагвай, чупейки прозорци и деформирайки автомобили. Проливни дъждове и силни ветрове преминаваха през страната. Ледените топчета са били с размерите на тенис топки, а ветровете са достигнали скорост до 100 км/ч. Засегнати са районите Асунсион, както и близките градове Сан Лоренцо, Ламбаре, Луке, Немби и Фернандо де ла Мора.

Покривите на стотици домове са били пробити или повредени от огромните ледени късове, а множество превозни средства са останали със счупени предни стъкла и вдлъбнати купета.

Проливните дъждове и силните ветрове са прекъснали електрозахранването по множество места, което се е наложило обявяването на жълт код от страна на енергийния регулатор на Парагвай.

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Градушка буря Парагвай
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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