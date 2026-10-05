Гигантска градушка бомбардира столицата на Парагвай (ВИДЕО)

Мощна буря с гигантска градушка връхлетя столицата на Парагвай, чупейки прозорци и деформирайки автомобили. Проливни дъждове и силни ветрове преминаваха през страната. Ледените топчета са били с размерите на тенис топки, а ветровете са достигнали скорост до 100 км/ч. Засегнати са районите Асунсион, както и близките градове Сан Лоренцо, Ламбаре, Луке, Немби и Фернандо де ла Мора.

A real bombardment: a powerful storm with giant hail hit the capital of Paraguay. https://t.co/HHwzDnxQcO — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2026

Покривите на стотици домове са били пробити или повредени от огромните ледени късове, а множество превозни средства са останали със счупени предни стъкла и вдлъбнати купета.

Проливните дъждове и силните ветрове са прекъснали електрозахранването по множество места, което се е наложило обявяването на жълт код от страна на енергийния регулатор на Парагвай.