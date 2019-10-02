Байерн Мюнхен унижи Тотнъм в Лондон (всички резултати в Шампионска лига)
Тази вечер се изиграха и първите двубои от втория кръг в груповата фаза на Шампионска лига. Като най-интересен считан сблъсъкът между Тотнъм и Байерн (Мюнхен), който обаче завърши с разгромното 2:7 за немския тим. Над всички бе Серж Гнабри, който отбеляза 4 попадения. Робърт Левандовски вкара 2 и Кимих добави още един гол. За "шпорите" се разписаха Мин Сон и Хари Кейн.
като повече подробности може да видите в Sportlive.bg. Ето всички резултати: Реал Мадрид - Брюж 2:2 (0:1 Денис 9', 39', 1:2 Рамос 55', 2:2 Каземиро 85') - ПЪЛЕН РЕПОРТАЖ НА СРЕЩАТА Аталанта - Шахтьор (Донецк) 1:2 (0:1 Сабата 28', 1:1 Мораеш 41', 1:2 Соломон 90+') От 22:00 часа: Галатасарай- ПСЖ 0:1 (0:1 Икарди 52) РЕПОРТАЖ ОТ МАЧА Тотнъм - Байерн 2:7 (1:0 Сон 12', 1:1 Кимих 15', 1:2 Левандовски 45', 1:4 Гнабри 53', 55', 2:4 Хари Кейн 60', 2:5 Гнабри 83', 2:6 Левандовски 87', 2:7 Гнабри) РЕПОРТАЖ ОТ МАЧА Цървена звезда - Олимпиакос 2:1 (0:1 Семедо 37', 1:1 Вулич 63', 2:1 Милунович 87', 3:1 Боакие 90') Манчестър Сити - Динамо (Загреб) 2:0 (1:0 Стърлинг 66', 2:0 Фодън 90+) ПЪЛЕН РЕПОРТАЖ ОТ МАЧА Ювентус - Байер (Леверкузен) 3:0 (1:0 Игуаин 17', 2:0 Бернардески 6', 3: Роналдо 89') РЕПОРТАЖ ОТ МАЧА Локомотив (Москва) - Атлетико Мадрид 0:2 (0:1 Феликс 47', 0:2 Томас 58') РЕПОРТАЖ ОТ МАЧАГнабри се превърна във втория играч с 4 гола срещу английски отбор в Шампионска лига, като първият е Лионел Меси. Така след този успех Байерн е на първата позиция в групата с актив от 6 точки и впечатляващата голова разлика от 10:2. В другия двубой от тази група Цървена звезда победи в балканско дерби Олимпиакос с 3:1. Голямата изненада от тази вечер е равенството 2:2 на Реал с Брюж в Мадрид,
Редактор:
Росита Илкова
Етикети: Шампионска лига Байерн Мюнхен Реал Мадрид
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