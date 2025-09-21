Войната в Украйна:

Барса мачка и в Ла Лига! Двама испанци в основата на успех срещу Хетафе

Барселона постигна категоричен успех с 3:0 над Хетафе в двубой от петия кръг на Ла Лига. На кокетния "Йохан Кройф Арена" испанският национал Феран Торес блесна с две попадения през първата част, а неговият съотборник в редиците на каталунския гранд и на "Ла Фурия Роха" Дани Олмо добави един гол. Бившият футболист на РБ Лайпциг записа и асистенция преди почивката. Тимът на Ханзи Флик събра 13 точки на втората позиция, а Хетафе в осми с девет пункта.

Домакините бързо наложиха своето темпо. Предимството им даде резултат в 15-ата минута. Рафиня пусна към Олмо, който с пета отклони за Торес, а последният откри изведе тима си напред с хубав изстрел. Твърдата битка на терена продължи. В 35-ата минута "блаугранас" организираха скорострелна контраатака, която бе завършена отново от Феран Торес - 2:0.

В края на полувремето се стигна до напрежението ескалира, като дори треньорът на гостите Пепе Хименес получи жълт картон. През втората част Хетафе опита да отговори. В 51-вата минута Гарсия се намеси при удар на Дуарте. Мия също се отчете с пропуск, преди в 62-рата минута Олмо да сложи точка на спора с гол за 3:0. Малко по-късно влезлият от скамейката Рашфорд, който блесна за Барса срещу Нюкасъл в Шампионска лига, тества уменията на Сория, но стражът се справи.

 

 

