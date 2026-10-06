Близък до Роналдо разкри: Кристиано е напуснал Португалия заради...

Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия едва след втория мач на "мореплавателите" от новото издание на Лигата на нациите. Причината беше, че селекционерът Жорже Жезус не го пусна в игра. Телевизионният водещ Пиърс Морган, който е след близките приятели на Роналдо разкри подробности по случая. Според него суперзвездата е напуснала лагера на националния си отбор, защото са се държали "изключително неуважително" с него.

Пиърс Морган: "Защо не попитаме Жорже Жезус"

Ето какво каза Пиърс Морган: "Кристиано не смята, че трябва да бъде титуляр или да играе по 90 минути във всеки мач - въпросът изобщо не е в това. Всичко се свежда до искане за уважение. Преди Лигата на нациите на Кристиано му казаха: "Ще играеш 90 минути в първия мач". Нали? Но той игра 67 минути и беше сменен. Защо не попитаме Жорже Жезус: вярно ли е, че лично сте се извинили на Кристиано, че не сте си спазили думата?

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"Накарали сте го да загрява близо 30 минути"

Наистина ли го направихте? Вярно ли е, че президентът на португалската федерация също е чул думите ви: "Сгреших"? И вярно ли е, че след като първоначално сте възнамерявали да му дадете почивка срещу Норвегия, по-късно сте го помолили да изиграе 30 минути. Накарали сте го да загрява близо 30 минути, а след това не сте го пуснали на терена? С други думи, нима през последните седмици системно сте се отнасяли към Роналдо като към някакъв посредствен играч от долните дивизии, с когото може да се държат като с боклук? Мисля, че това е изключително неуважително".

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