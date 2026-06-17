Бунт на Световното първенство: Звездите скочиха срещу новото правило на ФИФА, което убива футбола

Паузите за хидратация на Световното първенство 2026 продължават да предизвикват сериозни дискусии сред футболисти, треньори, анализатори и фенове. Въведени с цел да предпазят играчите от високите летни температури в САЩ, Канада и Мексико, те все по-често са критикувани заради влиянието си върху ритъма на играта и възможността да се използват като тактически инструмент.

Футболните легенди скочиха срещу паузите, които убиват инерцията и се превръщат в тактическо оръжие

Сред най-острите критици е бившият капитан на Манчестър Юнайтед и Република Ирландия Рой Кийн: "В Америка сме, нали? Така че е все едно е таймаут. Обичаме футбола заради темпото на играта... това, което прави, е да спира потока на играта, инерцията."

Подобно мнение изрази и легендата на Англия Алън Шиърър, коментирайки мача между Германия и Кюрасао. Карибците изравниха резултата, но веднага след това последва пауза за хидратация, след която германците поеха пълен контрол.

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"Всъщност ми стана жал за тях. Те вкараха и след това, може би 30 секунди след това, спряха. Така че това уби инерцията им", заяви той.

Треньорът на Нидерландия Роналд Куман пък открито призна, че паузите могат да бъдат използвани стратегически: "Можете да използвате почивката, за да кажете на играчите какво трябва да подобрят, кое е добро или какво трябва да направят по-добре. След като е позволено, ще се възползваме максимално."

Не всички наставници обаче смятат, че прекъсванията са необходими във всеки двубой. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте заяви: "Направете пауза, освежете се и продължете. При екстремни горещини има смисъл, но не съм сигурен, че са необходими във всеки мач."

Капитанът на Нидерландия Върджил ван Дайк също обърна внимание на телевизионния аспект на темата: "Всеки път, когато се гледа реклама, не е нещо, което наистина харесвам. Мисля, че за неутралните зрители по телевизията също не е добре."

"Не са две полувремена, а по принцип четири четвъртини. Това е решено и затова играчите и треньорите се адаптират към тази нова реалност.", обобщи ситуацията френският селекционер Дидие Дешан.

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