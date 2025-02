Червен картон за агресивно ръкостискане: Защо изгониха Арне Слот след дербито с Евертън? (ВИДЕО)

Последното в историята дерби между Евертън и Ливърпул на стадион "Гудисън Парк" завърши със сериозно напрежение и сблъсъци между двата отбора, а главният арбитър Майкъл Оливър раздаде и три червени картона след последния съдийски сигнал. Един от изгонените бе треньорът на Ливърпул Арне Слот, който получи червен картон заради... агресивно ръкостискане при поздрава си с Майкъл Оливър. Ситуация, която разбуни духовете в социалните мрежи.

Another angle of Arne Slot's red card tonight...



What did he say to Michael Oliver 🤝 pic.twitter.com/qzR376WKUw — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 12, 2025

Критиките към съдийството на Майкъл Оливър

Оливър вдигна напрежението, след като първо не отсъди нарушение срещу Мохамед Салах в края на 5-минутното продължение. След това той остави играта да продължи още две минути без явно основание за това, като пусна няколко атаки на "карамелите". При гола пък се видя изблъскване в гръб срещу Ибрахима Конате, което не бе счетено за нарушение от ВАР. Съдиите от ВАР разглеждаха ситуацията няколко минути за потенциална засада, но в крайна сметка признаха гола.

За стотни от секундата - съдията прецени, че Слот го е стиснал твърде силно

След последния съдийски сигнал Абдулай Дукуре отиде към феновете на Ливърпул, а Къртис Джоунс го блъсна, заради което и двамата бяха изгонени. Слот, който бе бесен още при гола на Евертън заради явното нарушение срещу Конате, не се сдържа и отиде при съдията, за да го поздрави иронично за свършената работа. А Оливър не се замисли и за секунда и реши да му покаже червен картон за агресивното ръкостискане.

В мрежата припомниха, че и Пеп Гуардиола е ръкостискал агресивно Оливър, но не е получавал червен картон. Треньорът на мърсисайдци със сигурност ще трябва да изгледа следващия мач срещу Уулвърхямптън от трибуните. Той не даде и пресконференция след края на двубоя с Евертън, като според Liverpool Echo причината е била, че от Ливърпул са преценили да го предпазят от коментари, които да му навлекат още проблеми.

Дори и в такава вечер Мохамед Салах успя да постави нов рекорд.

Pep Guardiola aggressively shakes Michael Oliver’s hand, no card. However, Arne Slot does it and he receives a red card.



Incompetent. pic.twitter.com/ALiwSctgaP — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) February 12, 2025

Arne Slot was sent off for an aggressive handshake 🤣👊🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/CEBTExQSBx — Football Fights (@footbalIfights) February 12, 2025