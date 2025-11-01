Дузпа на Роналдо в 104-тата минута спаси Ал Насър от сериозен гаф (ВИДЕО)

5-кратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо отново блести в Саудитското първенство. Португалският нападател отбеляза две попадения при успеха с 2:1 на своя Ал Насър над десетия Ал Файха с 2:1 у дома в мач от седмия кръг на местния елит. Вторият и победен гол на бившия ас на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед падна в 104-тата минута от дузпа. Така "жълто-сините" събраха 21 точки на лидерската позиция - на 3 пред втория Ал Тавун.

Хасон откри резултата в полза на гостите в 13-ата минута. До почивката обаче Роналдо се възползва от пас на Кингсли Коман, залъга вратаря и възстанови паритета. В 14-ата минута от добавеното време португалецът се разписа и от дузпа, за да осъществи пълния обрат. По този начин той вече има 952 гола в своята кариера и е само на 48 от заветната си цел - 1000 попадения.

В друг мач от кръга, който се проведе под ръководството на българския съдия Георги Кабаков, Ал Хилал се наложи с минималното 1:0 над Ал Шабаб. На стадион "Кингдъм арена" в Рияд единственото попадение в срещата отбеляза Маркуш Леонардо в 36-ата минута след асистенция на Мотеб Ал-Харби. Кабаков пък изгони с директен червен картон Калиду Кулубали в 78-ата минута. Ал Хилал е трети със 17 пункта - на 4 от Ал Насър.