"Един ден ще играем футбол на небето": Съобщението на Пеле, когато Марадона си отиде от този свят

След продължителна битка с рака на дебелото черво легендарният бразилец се отклони от земния си път и се присъедини към Диего Марадона в безкрайността на небесата.

Диего Марадона почина на 25 ноември 2020 година на едва 60 години. След смъртта му Пеле заяви следното: "Един ден се надявам, че ще можем да играем футбол заедно на небето."

Денят настъпи: двама от най-добрите футболисти, стъпвали на тази планета, вече са на небето - за да играят заедно най-великата игра.

Поклон пред паметта им!

“One day, I hope we can play football together in the sky” - Pele’s message after Diego Maradona died in 2020.



Enjoy your game, legends 🙏 pic.twitter.com/t0l88bpILD