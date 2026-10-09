Единственият футболист, играл в Левски и НЕК: "Голямо зрелище, но симпатиите ми са ясни"

Бившият нападател на Левски Сьорд Арс, който е играл в НЕК Ниймеген, бе потърсен от вестник "Elfvoetbal" да коментира мача между двата тима в Лига Европа. Срещата ще се проведе в четвъртък в Нидерландия от 22:00 ч. Бившият футболист ще се присъедини към обяда с ръководствата на двата клуба през деня, а след това ще заеме място на трибуните на стадион "Гоферт", за да гледа мача от основната фаза на евротурнира. 42-годишният Арс е единственият играч в историята, който е носил екипите и на двата клуба.

Сьорд Арс: "Просто съм любопитен"

Ето какво каза Сьорд Арс: "Интересно зрелище. Всички знаят как ще играе НЕК. Атакуващата им концепция е добре позната. Те играят у дома, така че ще дадат всичко от себе си. Хулио (Веласкес) е тактик. Той знае къде отборът му може да нанесе удар на домакините. При прехода с бързите си играчи в атака. Просто съм любопитен дали ще заложи на отбранителна тактика от самото начало или ще избере да окаже силен натиск. Все още не ми е звънял, за да ми изкопчи информация.

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"Мачът ще се реши от детайлите"

Очаквам НЕК да бъде по-силният отбор. Но след евентуален ранен гол на домакините Левски вероятно ще промени стила си на игра. Мачът ще се реши от детайлите. НЕК ми е по-близък като отбор. За холандските точки в класацията по коефициенти победата също е важна. Надявам се точките да останат у дома".

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