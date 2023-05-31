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Европейски финал в спортната ТВ програма в сряда, 31 май

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Европейски финал в спортната ТВ програма в сряда, 31 май
Снимка: Getty Images

Спортът в българския ефир в сряда, 31 май:

11,30 Тенис "Ролан Гарос" Eurosport 1

12,00 Тенис "Ролан Гарос" Eurosport 2

12,00 Волейбол Китай - Бразилия (ж) MAX Sport 1

17,00 Волейбол Сърбия - САЩ (ж) MAX Sport 1

19,00 Футбол Ботев Вр - Хебър Диема Спорт 1

19,00 Футбол Берое - Пирин Диема Спорт 2

19,00 Футбол Спартак Вн - Септември Диема Спорт 3

20,20 Футбол СП (Младежи) Бразилия - Тунис БНТ 3

21,00 Тенис "Ролан Гарос" Eurosport 1

22,00 Футбол Севиля - Рома bTV Action/MAX Sport 3

22,00 Баскетбол Гран Канария - Реал Мадрид Нова Спорт

23,50 Футбол СП (Младежи) Англия - Италия БНТ 3

 

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