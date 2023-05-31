Европейски финал в спортната ТВ програма в сряда, 31 май
11,30 Тенис "Ролан Гарос" Eurosport 1
12,00 Тенис "Ролан Гарос" Eurosport 2
12,00 Волейбол Китай - Бразилия (ж) MAX Sport 1
17,00 Волейбол Сърбия - САЩ (ж) MAX Sport 1
19,00 Футбол Ботев Вр - Хебър Диема Спорт 1
19,00 Футбол Берое - Пирин Диема Спорт 2
19,00 Футбол Спартак Вн - Септември Диема Спорт 3
20,20 Футбол СП (Младежи) Бразилия - Тунис БНТ 3
21,00 Тенис "Ролан Гарос" Eurosport 1
22,00 Футбол Севиля - Рома bTV Action/MAX Sport 3
22,00 Баскетбол Гран Канария - Реал Мадрид Нова Спорт
23,50 Футбол СП (Младежи) Англия - Италия БНТ 3
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: Лига Европа