Фенербахче търси наследник на Моуриньо: Спрягат се носител на Шампионска лига и победител в Лига Европа

03 септември 2025, 16:03 часа 246 прочитания 0 коментара
"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Ръководството на Фенербахче търси усилено наследник на уволнения старши треньор Жозе Моуриньо. След като „жълто-сините“ не успяха да се класират за тазгодишното издание на Шампионска лига, Специалния си събра багажа, а сега за нов наставник на турския гранд се спрягат любопитни имена. Сред тях попадат настоящият предводител на Ал Ахли Матиас Яйсле, който е и актуален носител на Шампионската лига на Азия, както и бившият треньор на Тотнъм Анге Постекоглу.

Кой ще замени Специалния?

Гъркът се раздели с "шпорите", въпреки че им донесе първи трофей от 17 години, побеждавайки Манчестър Юнайтед във финала на Лига Европа. След това бе свързван с Брентфорд и Нотингам Форест. Според Фабрицио Романо Постекоглу е опция и за Байер Леверкузен. “Аспирините” търсят наследник на Ерик тен Хаг, който беше уволнен след първите два кръга в Бундеслигата.

Фенербахче пък се раздели с Жозе Моуриньо след провала срещу Бенфика в плейофния кръг на Шампионската лига. Имената на Лучано Спалети, Сержио Консейсао и Себастиан Хьонес също са свързвани с турския гранд. Според "A Spor" на масата седи и името на Матиас Яйсле, който в момента е старши треньор на Ал Ахли. Настоящият договор на германеца изтича през 2026 г.

Той е възпитаник на академията на Ред Бул, а е работил за отборите Лиферинг и Залцбург от същата група, преди да поеме саудитския отбор през лятото на 2023 г. Младият треньор, който е спечелил два пъти австрийската лига в кариерата си, е спечелил и една австрийска купа, една Азиатска шампионска лига и една купа на краля на Саудитска Арабия.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Лига Европа Фенербахче Спортни рубрики Actualno.com Шампионска лига на Азия При комшиите
