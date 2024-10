ФИФА наказа жестоко бивша звезда на Барселона и Интер

Световната футболна централа ФИФА наказа жестоко бившата звезда на Барселона и Интер Самуел Ето'о. От централата забраниха на 43-годишния футболист да посещава мачове на националния отбор на Камерун за срок от шест месеца. Санкцията е заради нарушаване на дисциплинарния кодекс на ФИФА.

Както е известно, Самуел Ето'о е президент на Камерунската футболна федерация от 2021 година насам. Наказанието на бившия нападател е по две обвинения, свързани с 1/8-финалите на Световното първенство за жени до 20 годишни между Камерун и Бразилия. Надпреварата се състоя през септември.

FIFA bans Samuel Eto'o from attending Cameroon internationals for six months - not the first time he has been in trouble pic.twitter.com/yy7f6tCYwp