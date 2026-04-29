ФИФА вкара поправката "Винисиус" - новото правило влиза в сила още на Мондиал 2026

29 април 2026, 11:28 часа 411 прочитания 0 коментара
Международната футболна централа ФИФА одобри ново правило, според което играчите, които покриват устата си по време на конфронтация със съперник, ще бъдат изгонвани с директен червен картон по време на Световното първенство по футбол 2026, съобщава ДПА. Предложението дойде след случая от мача между Реал Мадрид и Бенфика в Шампионската лига, когато нападателят на Кралския клуб Винисиус Жуниор обвини противниковия играч Джанлука Престиани в расизъм.

Покриване на устата при конфронтация на терена ще води до червен картон

При онзи случай халфът на „орлите“ покри устата си по време на разговор помежду им. Винисиус реагира рязко и веднага информира съдията, а в продължение на 10 минути играта беше спряна, съгласно изискванията на ръководния орган на футбола в Европа - УЕФА. Всеки подобен инцидент на Мондиала в Северна Америка ще доведе до директен червен картон, след като правилата бяха затегнати с единодушно решение на среща на Международния борд на футболните асоциации (IFAB) във Ванкувър.

IFAB публикува изявление относно промените, в което пише: „По преценка на организатора на надпреварата, всеки играч, който покрива устата си в конфронтационна ситуация с противник, може да бъде санкциониран с червен картон.“ В петък УЕФА обяви, че Джанлука Престиани ще бъде наказан за шест мача заради инцидента, описан като дискриминационно поведение с хомофобски характер, като три от мачовете са условно отложени за срок от две години, а един вече е изтърпян.

Футболистите, които напуснат терена в знак на протест към решение на съдийски решения, както и членове на щабовете на отборите, които съветват играчите да правят така, могат да бъдат изгонени директно по време на Световното първенство - решение, което също беше взето от IFAB след предложение на ФИФА.

Тази промяна се въвежда след хаотичните сцени от финала за Купата на африканските нации през януари, в който целият отбор на Сенегал напусна игрището и забави срещата със 17 минути. Впоследствие „лъвовете от Теранга“ спечелиха трофея, но Африканската футболна конфедерация отне титлата им преди месец и я връчи на Мароко.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
