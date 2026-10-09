Роналдо не послушал съвета на майка си, тя избухна срещу феновете: "Не го ценят така, както би трябвало"

Скандалът около Кристиано Роналдо продължава да разтърсва Португалия, а сега и майка му - Долорес Авейро, даде своят гледна точка. В интервю за местните медии тя разкри, че е плакала след напускането на сина ѝ от лагера на националния отбор, и изрази разочарование от начина, по който се отнасят към него в страната, въпреки огромния му принос през годините. Авейро разказа и подробности от първия си разговор с Роналдо, след като стана ясно, че той си е тръгнал от Копенхаген.

Майката на Роналдо разказа как е научила за скандала с националния отбор

Авейро призна, че е посъветвала сина си да остане спокоен, но той преценил, че е най-подходящо да напусне по този начин. След това тя подчерта, че хората не му отдават нужното уважение: "Разбира се, че съм тъжна. Беше шок. Синът ми можеше да си тръгне през входната врата, но вместо това излезе през задната. Той ми каза: "Мамо, не се тревожи. Ще ти кажа истината, когато сме всички заедно." Аз отговорих: "Добре, сине, обърни тази ситуация." И това беше всичко. Казах му да остане спокоен, но той реши да постъпи така. Ще видим какво ще стане. Дадох му цялата подкрепа, която можах, но нямаше полза."

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"Той е дал толкова много на Португалия и винаги е бил до нас. Винаги е бил герой на Португалия. Те не го ценят така, както би трябвало. Не ценят Кристиано. Той е най-добрият португалски играч, който имаме. Плаках малко. Това също е добре, да си излея сълзите. Трябва да обърнем тази ситуация", каза още тя. Въпреки критиките, с които се сблъска, Роналдо се извини на съотборниците си от националния отбор и на португалската общественост, като ясно заяви, че все още се счита за част от състава. Той дори призова Португалската футболна федерация да го накаже за действията му. Очакваната санкция ще бъде отнемане на състезателни права от 1 до 6 месеца и парична сума.

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