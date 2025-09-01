Войната в Украйна:

Историческият трансфер във Висшата лига е факт! Ливърпул има нов хищник в атака

01 септември 2025, 10:28 часа 149 прочитания 0 коментара
Александър Исак ще премине в Ливърпул! Трансферната сага ще приключи със сделка в размер на 130 милиона паунда или между 145 и 150 милиона евро. Това е рекорд в историята на Висшата лига. Ръководствата на мърсисайдци и Нюкасъл са се разбрали в последните часове, твърдят редица реномирани имена, сред които Фабрицио Романо и Флориан Плетенбер. Таранът ще премине медицински прегледи в понеделник сутринта.

Исак подписва с Ливърпул

Шведът, чието единствено желание бе преминаване на "Анфийлд", по всяка вероятност ще подпише договор за шест сезона. Той бе в много лоши отношения със "свраките", като не е тренирал с отбора и не е играл от началото на сезона. Стигна се дори до размяна на декларации между Исак и Нюкасъл.

Продължителните преговори за сделката бяха основният акцент на трансферния прозорец на Висшата лига, който затваря в понеделник. Както е известно, оферта на Ливърпул от 110 милиона паунда за 25-годишния футболист беше отхвърлена по-рано през август. Сега "свраките" ще получат 125 млн. от сумата, а останалите 5 млн. ще бъдат изплатени на предишните клубове на Исак като солидарни плащания. Тази сделка ще постави нов трансферен рекорд във Висшата лига, като ще надмине плащането на Челси от 106 млн. паунда за Енцо Фернандес на Бенфика през януари 2023 г.

Исак отбеляза 23 гола в първенството миналия сезон, за да изведе Нюкасъл обратно в Шампионската лига с пето място, а също така отбеляза гол във финала за Купата на лигата срещу Ливърпул, за да им донесе първия им вътрешен трофей от 70 години.

Джем Юмеров
