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Доста мъка за Мексико на Световното по футбол, но сладък край

19 юни 2026, 5:56 часа 919 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Доста мъка за Мексико на Световното по футбол, но сладък край

Един от трите домакина на Световното първенство по футбол 2026 година – Мексико, успя да запише втори успех. Мексиканците се справиха много трудно с Южна Корея, с минималното 1:0 и с това печелят своята група. Играта им обаче затвърди впечатленията, че от тях изглежда не може да се очаква някаква много голяма изненада и дълбок пробив напред в шампионата – предстои да видим. Факт е обаче, че в елиминациите Мексико ще продължи да играе на мексиканска земя, а това е голям бонус - фанатичната подкрепа на публиката.

Първото полувреме беше доста постно и няма да се запомни с нещо кой знае какво. Но в 50-тата минута Луис Ромо най-после разпечата вратата на Южна Корея, след грешка на вратаря, който тръгна да хваща една високо отбита топка, но не се справи, сблъсъка се със съотборник и Ромо просто чукна кълбото на празна врата – 1:0.

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СНИМКА: Getty Images

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15-тина минути преди края на мача Раул Хименес можеше да удвои, след като пое топката в наказателното поле след дълъг пас, но избяга малко настрани и ударът се получи от малък ъгъл, което позволи на вратаря да се справи. И в ответната атака корейците незнайно как не изравниха, след като централният им нападател сам в наказателното поле не стигна до пас по земя.

В 84-тата минута Варгас стреля от движение без подготовка, обаче отново южнокорейският вратар се справи. А две минути по-късно Мексико някак успя да оцелее, след като техният страж закова топката почти на самата голлиния, правейки двойно спасяване след удар от упор с глава.

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Мексико отбор Световно първенство по футбол 2026 Южна Корея отбор
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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