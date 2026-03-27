Лионел Меси и легенда на Байерн могат да изиграят ключова роля за трансфер на Салах отвъд Океана

След като в началото на седмицата Мохамед Салах официално обяви, че ще напусне "Анфийлд" след края на сезона, името му е свързвано с редица клубове. Медиите на Острова съобщават, че Ал Итихад отново проявяват интерес към 33-годишния играч, след като преди три години отправиха оферта в размер на 150 млн. паунда. Сега комисарят на Мейджър Лийг Сокър - Дон Гарбър, заяви, че би се радвал да види легендата на Ливърпул в първенството, ако египетският национал реши да премине отвъд Океана.

МЛС отваря врати за трансфер на Мохамед Салах

Предложението на МЛС се явява сериозна конкуренция на клуба от Саудитска Арабия, след като през последните няколко години американското първенство привлече играчи като Лионел Меси, Томас Мюлер и Хюн-Мин Сон. Преди дни пък стана ясно, че Орландо Сити ще се подсили с френския световен шампион Антоан Гризман от следващия сезон. Освен това, интересът към Салах не е от сега. Още миналата година Дон Гарбър заяви: "Разбира се, ако Салах някога реши да дойде в Мейджър Лийг Сокър, ще го посрещнем с отворени обятия. Бих казал, че трябва да се свърже с Лео Меси и с Томас Мюлер , за да чуе колко са щастливи и успешни, и колко много са се приспособили към живота в Мейджър Лийг Сокър."

Гарбър говори пред репортери по време на събитието SBJ Business of Soccer в Атланта и след като изрази своето възхищение към Салах, каза: "Не можех да кажа това, докато той не обяви, че напуска Ливърпул. Но той би бил страхотен играч в МЛС. И мисля, че бихме му предоставили чудесна платформа." Към момента, обаче, източници на ESPN сочат, че нито Сан Диего, чийто основен собственик е египетският бизнесмен сър Мохамед Мансур, нито Чикаго Файър, който в миналото е преследвал звезди като Неймар, не проявяват интерес към Салах.

Преди дни пзидентът на Ню Йорк Сити - Брад Симс, също коментира потенциален трансфер на Салах. Той заяви, че много би се радвал да разполага с египтянина в редиците си, но към момента не са водени преговори нито с него, нито с неговите представители. След това Симс допълни, че най-важното е дали играчът иска да отиде в МЛС и да бъде в Ню Йорк Сити. Той е категоричен, че от неговия клуб няма да излизат и да убеждават някого да дойде в Ню Йорк, в лигата или в отбора, а търсят играчи, които наистина искат да бъдат там.

