Ливъпул победи и дръпна на върха във Висшата лига, но даде свидна жертва (ВИДЕО)

Ливърпул постигна минимална победа с 1:0 при визитата си на Кристъл Палас в първи двубой от седмия кръг на английската Висша лига. Единственото попадение в мача реализира Диого Жота в деветата минута. В първите секунди на сблъсъка гол на Едуард Нкетия бе отменен заради засада.

Мърсисайдци вече имат 18 точки в актива си и дръпнаха на върха в класирането с 4 пункта пред Манчестър Сити, който не е провел срещата си от кръга. Лошата новина за Арне Слот обаче е, че титулярният вратар Алисон се контузи в 79-ата минута, и бе принудително заменен от 23-годишния чех Вячеслав Ярош.

На стадион „Селхърст Парс“ домакините започнаха много силно двубоя. Още в първите секунди Нкетия завърши успешно мнохогодово нападение. Голът обаче бе отменен заради засада. Гостите отговориха в деветата минута. Цимикас изведе Гакпо, който подаде към Жота. Португалецът изпревари защитник и засече паса за 1:0.

Diogo Jota's 9th-minute strike has put @LFC ahead at the break 🔴



What did you make of that first-half? 💭#CRYLIV pic.twitter.com/TqjaHHXPJr