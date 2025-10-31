Манчестър Юнайтед има „ясен план“ за трансферния прозорец

Според футболния директор на Манчестър Юнайтед Джейсън Уилкокс клубът има „ясен план“ да продължи да подкрепя старши треньора Рубен Аморим на трансферния пазар и вече е определил зоните в състава, които се нуждаят от подсилване. Юнайтед похарчи близо 250 милиона паунда за нови играчи, откакто Аморим пое поста на „Олд Трафорд“ през ноември 2024 г. Португалският треньор подобри формата си с три поредни победи, а Уилкокс твърди, че клубът ще привлече още играчи, или през януари, или следващото лято.

Джейсън Уилкокс: „Трябва да купим правилните играчи“

Уилкокс говори в интервю за уебсайта на Юнайтед: „Имаме ясен план. Знаем какво трябва да направим, знаем зоните в отбора, които трябва да подобрим. За да влезем в челната четворка и постоянно да се борим за места в Шампионска лига, да я печелим, да печелим Висшата лига, трябва да инвестираме в състава. Трябва да купим правилните играчи. Правилните играчи, които са талантливи, но и които могат да се справят с напрежението, които могат да поведат отбора напред.“

Уилкокс е съгласен с трите години, които Ратклиф даде на Аморим

Рубен Аморим свали напрежението около себе си с трите поредни победи над Съндърланд, Ливърпул и Брайтън. По време на октомврийската пауза за националните отбори съсобственикът сър Джим Ратклиф намекна, че е готов да даде на 40-годишния мениджър три години, за да изпълни плана си. Уилкокс подкрепи коментарите на британския милиардер, като заяви, че бордът ще запази спокойствие, дори ако формата на Юнайтед се влоши: „Просто трябва да продължим това сега. Да не се увличаме твърде много, когато печелим, и да не се разочароваме твърде много, когато губим. Знаем, че постигаме напредък. Сигурен съм, че ще има неравности по пътя, но просто трябва да се уверим, че ще запазим спокойствие, независимо от шума отвън“, завърши Уилкокс.

