Меси като Венци Стефанов - нахлу във VAR стаичката, но му спестиха наказание (ВИДЕО)

8-кратният рекорден носител на "Златната топка" - Лионел Меси, се забърка в скандал отвъд Океана, след като потърси сметка в стаята на арбитрите след загубата на Интер Маями с 0:3 от Лос Анджелис ФК. Ситуацията напомни тази с боса на Славия Венцеслав Стефанов, който през есента на 2023-та реши да влезе във VAR буса, за да търси сметка на рефера Георги Кабаков. За разлика от Стефанов обаче, Меси няма да получи наказание.

Меси няма да получи наказание за нахлуването си при съдиите

Навлизането на Венци Стефанов във VAR стаичката му струва 2000 лева. Меси няма да получи санкция за действията си, тъй като според отговорните фактори аржентинецът не е нарушил правилата. От кадри в социалните мрежи се вижда как Меси влиза в съдийската стая, а Луис Суарес не успява да го удържи. Аржентинецът излиза от стаята секунди по-късно, като се очакваше, че ще получи наказание.

От МЛС обаче съобщават, че стаята, в която е нахлул Меси, не била нито съблекалнята на съдиите, нито пък друга зона с ограничен достъп. Това означава, че най-успешният футболист в историята няма да получи наказание за агресивните си действия след загубата на неговия клуб. Иначе голямата цел пред Меси е през идното лято, когато той ще опита да защити световната титла с Аржентина по време на Световното в САЩ.

