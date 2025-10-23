"Саботажът на века": Как ЦРУ и една бира провалиха действащия световен шампион на Мондиал 1970

232 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Денят е петък, 12 юни 1970 година. Предишния ден Англия бе победила Чехословакия с 1:0, за да си осигури второто място в група С и да се класира за 1/4-финалите на Световното първенство по футбол. И четирите мача трябвало да се играят в неделя, което даваше на "трите лъва" няколко дни почивка. Селекционерът на Англия Алф Рамзи дори решил, че в графика му има достатъчно свободно време, за да си позволи малко почивка.

Конспирацията на Мондиал 1970: Кой провали Англия по пътя към световната титла?

Недалеч от хотел "Хилтън", където бе отседнал английският отбор, се намира "Гуадалахара Кънтри Клъб" - шикозно голф игрище с тенис кортове, плувни басейни и бар към него. Много английски футболни деятели, включително Джо Мърсър, Дон Реви и няколко съпруги на футболистите, се бяха установили там за турнира, а играчите умолявали треньора си да го посетят всеки път, когато автобусът им минел покрай тях. Накрая Рамзи се съгласил.

Англичаните си били донесли в Мексико храна, напитки и дори собствения си автобус, но бирата беше достатъчно безопасна. В провинциалния клуб английският национален отбор си поръча кръг от бири. Някой подаде една на вратаря на "трите лъва" Гордън Бенкс и в този момент защитата на световната купа за Англия беше прекъсната. "Не мога да си спомня дали бутилката, която ми сервираха, беше отворена в мое присъствие или не", пише той в автобиографията си "Бенкси". "Но знам, че половин час след тази бира се почувствах наистина много зле."

Победителите във всяка група останаха в базата си от първия кръг за 1/4-финалите, докато завършилите второ място бяха принудени да пътуват. Англия трябваше да играе със Западна Германия в Леон, на няколкостотин километра от Гуадалахара. Те искаха да летят, но им беше казано, че пистата на летището в Леон е твърде малка, за да побере самолета им (странно, тъй като тя е била достатъчно дълга за германския самолет). Вместо това в деня преди мача действащите шампиони бяха принудени да пътуват 5 часа с автобус, без да разполагат с климатик. Те щяха да отседнат в мотел "Естансия", от който националният отбор на България, който вече беше отпаднал, се беше оплакал от условията по време на груповите етапи.

Тежка вечер за Бенкс един ден преди срещата със Западна Германия

Така още в Гуадалахара Бенкс прекарал една неудобна нощ в хотела, като по-голямата част от нея бил в тоалетната, а след това по време на цялото пътуване до Леон страдал от ужасни стомашни спазми и се чувствал, че се разболява. При пристигането си той веднага се отправил направо към стаята си, за да си почине. Той е прегледан от лекаря на отбора Нийл Филипс, който пише в автобиографията си, че противно на спомените на Бенкс, вратарят е спал през целия следобед, не е страдал от нови симптоми и се е чувствал малко по-добре. Филипс го посещава отново на следващата сутрин, като Бенкс вече се чувства добре и няма никакви симптоми. След това лекарят напуска хотела за малко, а докато го няма, Бенкс е подложен на фитнес тест от Рамзи.

"Бенкс ще играе срещу Западна Германия!"

Бенкс бил отведен на тревна площ до хотела и помолен да тича до близкото дърво. След като го направи успешно, дошло време за тренировка по спасяване, продължила по-малко от 10 минути. Алф бил категоричен - Бенкс ще играе! Преди мача свикали среща на отбора, която, тъй като нямало друго подходящо място, се провела в спалнята на Рамзи. В този момент проблемите за титулярния му страж се върнали. Бенкс получил световъртеж и припаднал. Лекарят го завел в стаята и посъветвал да не играе.

Вратарят, който трябваше да замени Бенкс, имаше един час за подготовка

В състава на Англия бяха включени вратарите Алекс Степни, който бе спечелил Европейската купа с Манчестър Юнайтед няколко сезона по-рано, но бе дебютирал за "трите лъва" в приятелски мач срещу Швеция седмица преди мача. Другият вариант бе Питър Бонети от Челси. Той беше играл шест пъти за Англия, като всички мачове, с изключение на един, бяха приятелски, и беше допуснал само един гол. Казали му, че той ще играе в 1/4-финала със Западна Германия. Той разполагал с малко повече от час, за да се подготви за срещата.

Мечтано начало за Англия, но кошмарен край

След час игра Англия повежда с 2:0 и контролира ситуацията. Но не за дълго. Мачът се обръща в 69-ата минута, когато удар на Франц Бекенбауер намира целта. Германците изравняват шест минути по-късно чрез гол на Уве Зелер със задна ножица, а Герд Мюлер разочарова цяла Англия с победното си попадение в добавеното време. След мача Рамзи е разочарован от лесния начин, по който отборът му е допуснал головете. Едно нещо обаче не се оспорва: Бонети трябвало да предотврати изстрела на Бекенбауер, а вероятно и удара с глава на Зелер. Тогава се поражда мисълта: "Ако Бенкс беше там, щеше да го спаси." Критиките към Бонети започват да валят. Той е упрекван толкова остро, че в един момент майка му се заканва да пише до един вестник, за да ги помоли да спрат. Бонети никога повече не играе за Англия...

Освен загубата, за някои членове в лагера на Англия теорията, че Бенкс се е разболял от бирата, е трудна за преглъщане. Имало и защо да се осъмнят. Малко преди началото на Мондиал 1970 Боби Мур беше арестуван в Богота заради скалъпено обвинение в кражба на гривна от бижутерски магазин. Начинът, по който играчите бяха държани будни цяла нощ от буйни мексикански фенове, които блъскаха кофите за боклук в навечерието на решаващия мач от групата срещу Бразилия, докато полицията стояла безучастна. А след това и организацията на пътуването до Леон и настаняването им там. Някои заподозряха конспирация.

ЦРУ бе замесено в случая с Бенкс

За това говори и изказването на нападателя Питър Осгуд: "Някой го е хванал. Всички правехме всичко заедно, що се отнася до храната и напитките. Всички ядяхме едни и същи неща, всички бяхме на солни таблетки и разни други хапчета за защита на стомаха, затова беше толкова трудно да се разбере какво стана с Бенкс." И опасенията на англичаните не се оказват напразни...

На връщане от Световното първенство футболният кореспондент на "Дейли Телеграф" Боб Оксби спира във Вашингтон, за да посети братовчед си, сенатора Стюарт Симингтън. Симингтън му казал - дали на шега, или наистина, не е известно, макар да изглежда невероятно - че ЦРУ стои зад хранителното отравяне на Бенкс. То имало за цел да отстрани от турнира единствения отбор, за който се смятало, че може да спре Бразилия, където политическата ситуация предизвикваше безпокойство във Вашингтон. Със сигурност един саботьор едва ли би могъл да избере по-добър играч за отравяне от великия вратар на Англия.

Автор: Дария Александрова

