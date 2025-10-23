АПС се опасява от вдигане на здравните вноски

От партията на Ахмед Доган в парламента - АПС, се опасяват от вдигане на здравната вноска, като те прогнозират и забавяне в бюджетната процедура. Това стана ясно от изявлението на депутата от АПС Хасан Адемов пред медиите в парламента. Според него е възникнал въпросът, ако бъдат изпълнени исканията на медиците, ще се увеличи ли вноската за здраве, защото по думите му иначе откъде ще дойдат парите.

Бюджетът закъснява

"Тази година бюджетната процедура ще закъснее и няма да бъде изпълнена в сроковете, които са определени в законодателството", прогнозира Адемов. Той отбеляза, че по Закона за публичните финанси срокът за внасяне на Закона за държавния бюджет, бюджета на НЗОК, бюджета на ДОО е до 31 октомври на тази година.

"Нещо повече - в решение на Министерски съвет има един друг срок, който е 15 октомври, в рамките на който трябва тези закони да бъдат внесени в Народното събрание. В момента не разполагаме с никаква информация за това как ще изглежда макрорамката на бюджета. Това никога не се е случвало. Винаги с в хода на бюджетната процедура има информация за това как ще изглежда поне макрорамката", отчете Адемов.

По думите му има и в Кодекса на труда има един текст, който казва, че до 1 септември да предходната година Министерски съвет трябва да определи с постановление размера на минималната работна заплата за следващата година. "Днес сме 23 октомври, все още няма постановление на Министерски съвет, няма и заседание на Министерски съвет, имало е заседание на тристранния съвет по тази тема. Ясно е какъв ще бъде размберът, но няма нормативен документ", добави още Адемов.

Санкциите срещу "Лукойл"

Севим Али от АПС пък коментира и друга тема от днес, а именно санкциите на САЩ срещу "Лукойл".

От формацията настояват още утре да се проведе изслушване не в ресорната комисия, а тук в пленарна зала, за да се види тези санкции какво обхващат.

"Знаете, че рафинерията в Бургас е част от енергийната инфраструктура на България. Трябва българските граждани да са спокойни, че пазарът на горина ще бъде обезпечен", заяви още Севим Али.