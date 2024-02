Няма връщане назад: Килиан Мбапе си тръгва от ПСЖ, "принцовете" потвърдиха

Редица авторитетни журналисти, сред които и безпогрешното гуру на трансферни новини Фабрицио Романо съобщиха новината. Той допълва, че предстоят разговори по детайлите на напускането, което обаче е съвсем сигурно. Основният фаворит за подписа на Килиан - Реал Мадрид, вече е отправил оферта към французина.

Предложението е значително по-ниско от това през 2022 година, разкрива още Романо. Футболистът има право да разговоря с други тимове, тъй като договорът му с парижани изтича на 1 юли. „Клубът потвърждава, че Килиан Мбапе е съобщил решението си да напусне ПСЖ в края на сезон 2023/24. Условията за напускането все още не са напълно договорени“, се казва в изявление на ПСЖ, изпратено от клуба до няколко френски медии и цитирано от колегите от dsport.

🚨🇫🇷 It’s 100% over between Kylian Mbappé and PSG.



Real Madrid are on it and Paris Saint-Germain have specific plan ready to replace Mbappé. pic.twitter.com/tEa37ooMtr