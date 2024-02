Официално: Изхвърлиха световен шампион от футбола за 4 години

Както е известно, Пол Погба даде положителна проба за забранени субстанции след мача между Ювентус и Удинезе в края на август миналата година. Тогава французинът заяви, че е пил хранителни добавки без да знае, че те съдържат забранени препарати. Впоследствие бе отворена и втората проба на Погба, която също се оказа положителна.

Paul Pogba has been banned from football for four years for using a performance-enhancing drug pic.twitter.com/FqD3IwhO8K