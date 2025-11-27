Спорт:

От всички чужденци в Саудитска Арабия - само Кристиано Роналдо си заслужава парите

27 ноември 2025, 15:34 часа 259 прочитания 0 коментара
Бившият саудитски министър на спорта принц Абдула бин Мосаад заяви, че Кристиано Роналдо, който се присъедини към Ал Насър през декември 2022 г., е единственият чуждестранен играч в саудитската Про лига, който наистина заслужава многомилионната си заплата. Принц Абдула, който заемаше поста от 2014 до 2017 г. – преди огромния приток на чуждестранни играчи, който промени лигата – също предупреди, че това измества местните таланти и заплашва бъдещето на националния отбор.

Кристиано Роналдо взима по 4 милиона долара на седмица, но си заслужава парите

В интервю за телевизионното предаване Fi Al-Marama по Al-Arabiya Абдула призова за спешни реформи, за да се защитят саудитските играчи и да се гарантира конкурентоспособността преди Световното първенство по футбол през 2034 г., което кралството ще бъде домакин.

Кристиано Роналдо

Останалите чужденци в саудитския футбол взимат повече, отколкото заслужават

"Роналдо е единственият чуждестранен играч, който заслужава това, което печели, заради глобалната популярност, която носи на лигата и страната", каза той за португалския нападател, чиято годишна заплата се оценява на 211 милиона долара – 4 милиона долара на седмица. "Много други получават много повече, отколкото заслужават", вярва бившият спортен министър на страната.

Принц Абдула заяви, че саудитските играчи са се превърнали в „статисти“, след като броят на чуждестранните играчи в отборите в мачовете се е увеличил до осем, и призова за намаляването им до седем и за повече инвестиции в развитието на младите таланти. "В момента изграждането на силна лига е за сметка на националния отбор", каза той.

