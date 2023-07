Пече ли се трансфер към Саудитска Арабия: Тиаго изтри "Ливърпул" от профила си

Тиаго Алкантара има договор с Ливърпул до лятото на 2024 година, но според информациите той иска да остане в отбора, а такова е желанието и на Юрген Клоп. Не е ясно обаче дали позицията на Тиаго няма да претърпи промяна в следващите седмици, когато се очаква да пристигнат нови оферти към него.

Слуховете, че Тиаго може да напусне Ливърпул бяха допълнително засилени, след като от описанието на профила на испанеца в Инстаграм изчезна "ФК Ливърпул". Потребители в социалните мрежи се усъмниха, че това е знак, че той ще напусне отбора.

Ливърпул вече се подсили с двама нови полузащитници - Алексис Мак Алистър и Доминик Собослай, като някои потребители в мрежата предположиха, че привличането им е свързано с евентуалната раздяла с Тиаго. На този етап обаче няма достоверни информации, които да сочат, че испанецът мисли за раздяла с Ливърпул.

За новите си две попълнения в средата на терена Ливърпул похарчи общо 110 милиона евро. В същото време обаче мърсисайдци временно се разделиха с друг полузащитник, който ще играе в Шампионска лига.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Thiago Alcantara is the subject of serious interest from Saudi Arabia with the Liverpool midfielder having already rejected one lucrative offer. He intends to stay put at Liverpool. [@JamesPearceLFC]



Is a move to Saudi Arabia something that suits Thiago’s current… pic.twitter.com/sGaB6PpGeT