Преди мача срещу ЦСКА в Европа: Монако се срина от 2:0 във Франция

ЦСКА ще започне европейската си кампания в Лигата на конференциите с домакинство на лидера във френската Лига 1 Монако на 15 окромври, чртвъртък, от 19:45 ч. на Националния стадион "Васил Левски". "Червените" все още не са изиграли двубоя си от Първа лига - гостуване на ЦСКА 1948, докато монегаските приключиха задълженията си във френския елит и ще се съсредоточат върху подготовката за ЦСКА. Но възпитаниците на Фелипе Луис изпуснаха победата, след като водеха с 2:0 на Тулуза.

Тулуза и Монако завършиха при резултат 2:2

Монако изгради удобна преднина в домакинството си на Тулуза до края на първата част, като водеше с 2:0 на почивката. Головете за монегаските отбелязаха Едан Диоп и Матис Аблин, съответно в 29-ата и 38-ата минута. Но възпитаниците на Фелипе Луис сякаш се отпуснаха през второто полувреме, изгубиха доминацията си и бяха изравнени. Срещата завърши при резултат 2:2, а за Тулуза головето отбелязаха Каспер Тенгстед от дузпа в 48-ата минута и Сион Опонг в 59-ата минута.

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Nos Rouge & Blanc concèdent le nul face à Toulouse. 2️⃣-2️⃣ #ASMTFC https://t.co/JhiBkmsgfM — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 10, 2026

ЦСКА и Монако са непобедени в местните първенства

Така Монако остава лидер в Лига 1, като все още не е усещал вкуса на загубата. Монегаските имат 4 победи и 2 равенства, като победиха Марсилия с 2:0 и ПСЖ с 2:1. ЦСКА също е непобеден в Първа лига, като е на второто място с 24 точки от 10 мача - 7 победи и 3 равенства. "Червените" са само на точка зад лидера Левски, но "сините" са с мач по-малко. Същото се отнася и за третия Лудогорец, който е с актив от 23 пункта.

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