Реал Мадрид отказа да последва примера на Барселона след скандала в Шампионска лига

16 април 2026, 15:59 часа
Реал Мадрид отказа да последва примера на Барселона след скандала в Шампионска лига

Ръководството на Реал Мадрид няма намерение да подава официална жалба до УЕФА във връзка с червения картон на Едуардо Камавинга в реванша от четвъртфиналите на Шампионска лига срещу Байерн Мюнхен, съобщават от "АС". Въпреки сериозното недоволство от съдийското решение, в клуба са на мнение, че подобна стъпка би била безсмислена и няма да доведе до реален резултат.

Без жалби срещу УЕФА след съдийските решения от двубоя между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен

Според шефовете на "Кралския клуб" подаването на жалби само допринася за излишно напрежение и не решава съществения проблем. Така мадридчани се дистанцират от подхода на Барселона, която на два пъти реагира официално срещу съдийството в сблъсъка си срещу Атлетико Мадрид.

Реал Мадрид - Байерн Мюнхен

Реал отпадна от турнира след драматично поражение с 3:4 в реванша и общ резултат 4:6. Решаващият момент настъпи в заключителните минути на срещата, когато Камавинга бе изгонен след втори жълт картон от съдията Славко Винчич, оставяйки тима с човек по-малко. Именно в този период баварците реализираха два гола, с които наклониха везните в своя полза.

Съдийското решение предизвика остри реакции в лагера на испанския гранд. Капитанът Дани Карвахал, макар и извън състава за мача, потърси обяснение от рефера веднага след ситуацията. Джуд Белингам определи отсъждането като необяснимо, докато Едер Милитао го нарече несправедливо. Антонио Рюдигер пък се въздържа от коментар, а самият Камавинга премина покрай медиите без да говори.

Жанина Колева
Жанина Колева Отговорен редактор
