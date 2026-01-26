Рома изтърва Милан: Резултати от Серия А

Рома и Милан завършиха 1:1 на „Олимпико“ в едно от дербитата от 22-рия кръг на италианската Серия А. „Вълците“ пропуснаха куп изгодни ситауции, но пък трябваше да наваксват изоставане. В 62-рата минута Кони Де Винтер изведе "росонерите" напред в резултата. Четвърт час преди да изтече редовното време Лоренцо Пелегрини се разписа от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Давиде Бартезаги. Милан остава на второто място с 47 точки. Тимът на Джан Пиеро Гасперини е трети с 43.

Аталанта победи Парма

По-рано Аталанта победи Парма с 4:0 у дома в среща от 22-ия кръг на Серия А. Джанлука Скамака, Мартен Де Рон, Джакомо Распадори и Никола Кръстович вкараха за гостите. Аталанта заема седмо място в класирането на Серия А с 35 точки, докато Парма е на 15-та позиция с 23 точки.

В друг мач от 22-ия кръг Дженоа победи Болоня с 3:2 у дома. Двубоят вървеше към равенство, но в добавеното време Жуниор Месиаш отбеляза победен гол за Дженоа. Сасуоло надигра Кремонезе с 1:0 и прекъсна серия от седем поредни мача без победа. Единственото попадение в мача реализира Алиу Фадера още в третата минута.

Резултати от 22-рия кръг в Серия А:

Сасуоло - Кремонезе 1:0

Аталанта - Парма 4:0

Дженоа - Болоня 3:2

Ювентус - Наполи 3:0

Рома - Милан 1:1