Ювентус изнесе лекция на Наполи и завърза битката за топ 3 в Серия А

Ювентус разгроми Наполи с 3:0 в едно от дербитата от 22-рия кръг на Серия А.

Срещата стартира спокойно. В 11-ата минута опасен изстрел на Елмас бе блокиран, след което "бианконерите" постепенно вдигаха оборотите. Уестън Маккени засече центриране на Камбиазо, но ударът премина на сантиметри от целта. Малко по-късно Кефрен Тюрам разтърси гредата. Логичното се случи в средата на полувремето, когато Дейвид се възползва от грешка в отбраната на Наполи.

В 25-ата минута "партенопейците" оцеляха. Алесандро Бонджорно изчисти от голлинията изстрел на Консейсао. С много важна намеса в секундите преди почивката се отличи и Жуан Жезус, който спря Тюрам. В началото на втората част Хьойлунд и Гутиерес не оползотвориха добри шансове. В 77-ата минута Мирети асистира на Йълдъз, който удвои преднината на Юве. До изтичането на редовното време влезлият от скамейката Филип Костич реализира страхотно попадение от дъгата на наказателното поле, за да сложи точка на спора.