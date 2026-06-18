Селекционерът на Англия призова ФИФА да направи голяма промяна на Мондиал 2026

Селекционерът на Англия Томас Тухел призова ФИФА да внесе бързи промени в процедурите преди мача, след като първият му специален момент като треньор на световното първенство беше малко провален. Като носител на Шампионската лига с Челси, германският специалист отбеляза още едно голямо постижение, когато в сряда вечерта за първи път изведе национален отбор на такъв форум. Той поведе Англия към победа с 4:2 над Хърватия в първия им мач на Мондиал 2026, като Хари Кейн отбеляза два гола през първото полувреме, а Джуд Белингам и Маркъс Рашфорд се разписаха през второто.

Томас Тухел с молба към ФИФА

Тухел и неговият асистент Антъни Бари не бяха доволни от представянето на "трите лъва" през първото полувреме и поискаха подобрение през тези 45 минути. Но германецът беше бесен още преди началния съдийски сигнал, когато играчите на Англия се събраха около централния кръг и запяха националния химн. Тухел не изпя "God Save The King", като обясни, че ще го направи само ако Англия стигне до финала. Въпреки това той не беше доволен, че беше заобиколен от фотографи, които му пречеха на гледката и му отнеха възможността да наблюдава играчите си в този много специален момент.

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На снимките се виждаше, че Тухел изглеждаше раздразнен от вниманието, което му обръщаха фотографите с техните огромни обективи. По тази причина той коментира въпроса след двубоя и призова ФИФА да се намеси и да задължи фотографите да сменят позицията си по време на церемонията преди мача в бъдеще: "Моля ФИФА да промени разположението на фотографите по време на националния химн, защото не можех да видя отбора си. Чаках този момент. Днес беше много, много специален момент, а аз стоях пред стена от 50 фотографи, на половин метър разстояние, и не можех да видя нито един играч. Това малко ми развали преживяването."

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